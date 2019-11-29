Футбол
Газета.RuБубнов поделился мнением о доверии ЦСКА к Гончаренко
Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением о выступлении московского ЦСКА в Лиге Европы, передает Sportbox. Команда за пять туров набрала всего два очка и лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.
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Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Политика
Новак: сроки заключения договора по транзиту газа зависят от Украины
Сроки заключения долгосрочного договора по транзиту газа во многом зависят от Украины, ей нужно еще сертифицировать своего оператора газотранспортной системы (ГТС), сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах Саммита ФСЭГ в Малабо, столице Экваториальной Гвинеи.
Происшествия
На Лондонском мосту произошла стрельба
На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит «маму»
Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Общество
«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Космос
Европейское космическое агентство принимает рекордно большой бюджет
Члены Европейского космического агентства (ЕКА) приняли в минувший четверг рекордный по величине бюджет объемом14,4 миллиарда евро, чтобы поддержать лидирующие позиции Европы в космосе наряду с США и Китаем, а также противостоять вызовам, которые бросают космической отрасли Европы такие инновационные космические предприятия, как SpaceX Илона Маска.
Технологии
«Росатом» разработает квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Госкорпорация "Росатом" запустила проект по созданию квантового компьютера. Бюджет проекта составляет около 24 млрд рублей.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Футбол
Гол Лаутаро Мартинеса в ворота «Славии» признан лучшим в пятом туре ЛЧ
Официальный Twitter УЕФА сообщает, что первый гол форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в ворота «Славии» (3:1) признан лучшим на прошедшей игровой недели 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Шоу-бизнес
Сестренка дочери Юлии Началовой вышла на свою первую прогулку
Сестренка дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной вышла на свою первую прогулку с братом.
Политика
Власти Украины назвали пять сценариев реинтеграции Донбасса
Алексей Данилов считает это главной целью процесса реинтеграции Донбасса, отметив, что граждане Украины имеют право свободно пересекать линию соприкосновения.
Экономика
Кредитор потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair
В июне «Ведомости» со ссылкой на трех банкиров писали, что кредиторы предложили авиакомпании Utair, акционерами которой являются ХМАО и Тюменская область, подумать о продаже крупнейшего актива перевозчика — предприятия «Ютэйр — Вертолетные услуги».
Политика
Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне.
Транспорт
В мэрии Москвы прокомментировали проблемы в работе МЦД
21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.
Происшествия
Девушка умерла в отделе полиции Оренбурга
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения. Следственные органы уже начали проверку.
Происшествия
Бывшего мэра Миасса осудили на 3,5 года
Авто
Skoda запустила производство новой Octavia
На предприятии в Млада-Болеславе стартовала серийная сборка Skoda Octavia четвертого поколения.
Экономика
Госстат Украины включил Россию в тройку крупнейших инвесторов страны
По данным издания «Страна.ua», больше, чем Россия, в экономику Украины инвестировали Кипр ($761 млн) и Нидерланды ($438 млн).
Наука
В Китае обнаружен древнейший ископаемый эмбрион
Ученые из Китая и Великобритании обнаружили окаменелые останки неизвестного прежде многоклеточного организма, который развивался как эмбрион.
Футбол
Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»
Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
Происшествия
На Урале коллектор забрал машину должницы вместе со спящим ребенком
В Екатеринбурге сотрудник микрокредитной организации забрал автомобиль должницы вместе с трехлетним ребенком, который спал в салоне.