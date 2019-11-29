Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением о выступлении московского ЦСКА в Лиге Европы, передает Sportbox. Команда за пять туров набрала всего два очка и лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

Бубнов поделился мнением о доверии ЦСКА к Гончаренко

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