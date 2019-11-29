Футбол

Газета.RuГазета.RuБубнов поделился мнением о доверии ЦСКА к Гончаренко

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением о выступлении московского ЦСКА в Лиге Европы, передает Sportbox. Команда за пять туров набрала всего два очка и лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.
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ЦСКА был изначально не готов к Лиге Европы. Но такой провал станет трамплином в будущее

Sport24.ruвчера в 18:30

Бубнов поделился мнением о доверии ЦСКА к Гончаренко

Газета.Ruвчера в 22:31

Бубнов о выступлении ЦСКА в Лиге Европы: «Полный провал»

ProstoProSport00:45

Сафонов: «ЦСКА можно было бы упрекнуть за Лигу Европы, если бы они потратились как Спартак»

Bobsoccer09:07
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