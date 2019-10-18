РПЛ

Советский спортСоветский спортАхмат — Локомотив 0:0 (1-й тайм)

Ахмат — Локомотив
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
16
Городов
  
40
Уциев
  
15
Семенов
  
20
Нижич
  
5
Мусалов
  
21
Роши
  
88
Глушаков
  
19
Иванов
  
11
Силва
  
77
Бериша
  
17
Мбенг
  
1
Гилерме
  
2
Живоглядов
  
37
Магкеев
  
14
Чорлука
  
3
Идову
  
59
Миранчук
  
18
Коломейцев
  
27
Серкейра
  
23
Мариу
  
22
Джорджевич
  
19
Эдер
  
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура премьер-лиги Ахмат Локомотив. У Локомотива очень много травмированных, Ахмат же сразу после смены тренера одержал первую победу за два месяца, приводит Sportbox.ru слова Бубнова.
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