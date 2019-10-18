Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура премьер-лиги Ахмат Локомотив. У Локомотива очень много травмированных, Ахмат же сразу после смены тренера одержал первую победу за два месяца, приводит Sportbox.ru слова Бубнова.

Бубнов поставил на победу «Локомотива» над «Ахматом»

Происшествия В Севастополе задержан директор департамента архитектуры Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Политика Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании.

Энергетика «Нафтогаз» подготовил новые иски к «Газпрому» на $11 млрд «Нафтогаз» направит 1 ноября иски «Газпрому» на 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Космос Древние звезды рассказывают о сходстве Земли с другими планетами Горные породы Земли, Марса и других районов нашей Солнечной системы схожи по своему химическому составу и содержат удивительно высокий уровень окисленного железа.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Политика Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.

Армия и оружие Эрдоган раскрыл цель переговоров с Россией по Сирии Соглашение, которое заключил в ходе своего визита в Турцию вице-президент США Майкл Пенс с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, предусматривает выход курдских группировок с прилегающих к Турции территорий на севере Сирии.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Происшествия На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок Самолет Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка, находившегося на борту.

Политика Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов Попеску добавил, что Молдавия настроена на спокойные и вежливые отношения с Россией и хотела бы уничтожить данные боеприпасы как можно быстрее.

Происшествия Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62 Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.

Политика Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в Гонконге появились "украинские элементы", которые приезжают в страну, чтобы делиться протестным опытом.

Культура Татьяна Буланова выпустила новый футуристический клип Российская певица Татьяна Буланова опубликовала новый клип на песню «Играю в прятки на судьбу».

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Фигурное катание Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.

Финансы Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.

Общество Губернатор Ивановской области доложил Путину о развитии региона Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации проекта по воссозданию исторических поселений в городах Шуя и Кинешма.

Общество Власти Москвы не нашли радиацию в районе строительства Юго-восточной хорды Проверка не выявила превышения радиационного фона в районе строительства Юго-восточной хорды у Московского завода полиметаллов, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

Гаджеты Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.

Хоккей СКА и «Витязь» произвели обмен вратарями и нападающими В Подольск уехали голкипер Петр Кочетков и нападающий Алексей Бывальцев. СКА и «Витязь» произвели обмен.

Общество Россиян предупредят о химических и радиационных ЧП в течение часа Российское правительство решило предупреждать граждан о произошедших в стране биологических, химический и радиационных ЧП в течение часа.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера Основательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова стала женой греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.

Единоборства Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута Патрик Дэй, боксер из США, впал в кому, после того как его отправил в нокаут американский спортсмен Чарльз Конвелл.