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Советский спортБубнов поставил на победу «Локомотива» над «Ахматом»
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура премьер-лиги Ахмат Локомотив. У Локомотива очень много травмированных, Ахмат же сразу после смены тренера одержал первую победу за два месяца, приводит Sportbox.ru слова Бубнова.
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«Ахмат» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России 18 октября 2019 года
LiveSport.ru16 октября в 19:02
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Происшествия
В Севастополе задержан директор департамента архитектуры
Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.
Российская газета 09:10
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании.
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«Нафтогаз» подготовил новые иски к «Газпрому» на $11 млрд
«Нафтогаз» направит 1 ноября иски «Газпрому» на 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
BFM.ru 08:09
Космос
Древние звезды рассказывают о сходстве Земли с другими планетами
Горные породы Земли, Марса и других районов нашей Солнечной системы схожи по своему химическому составу и содержат удивительно высокий уровень окисленного железа.
ГЛАС.RU вчера в 14:58
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru 08:14
Армия и оружие
Эрдоган раскрыл цель переговоров с Россией по Сирии
Соглашение, которое заключил в ходе своего визита в Турцию вице-президент США Майкл Пенс с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, предусматривает выход курдских группировок с прилегающих к Турции территорий на севере Сирии.
РБК 10:38
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ вчера в 17:00
Происшествия
На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок
Самолет Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка, находившегося на борту.
РБК 10:44
Политика
Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов
Попеску добавил, что Молдавия настроена на спокойные и вежливые отношения с Россией и хотела бы уничтожить данные боеприпасы как можно быстрее.
Газета.Ru 09:58
Происшествия
Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62
Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
RT на русском 09:53
Политика
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в Гонконге появились "украинские элементы", которые приезжают в страну, чтобы делиться протестным опытом.
РИА Новости 08:20
Культура
Татьяна Буланова выпустила новый футуристический клип
Российская певица Татьяна Буланова опубликовала новый клип на песню «Играю в прятки на судьбу».
Петербургский дневник вчера в 01:20
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
Общество
Губернатор Ивановской области доложил Путину о развитии региона
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации проекта по воссозданию исторических поселений в городах Шуя и Кинешма.
Известия 09:06
Общество
Власти Москвы не нашли радиацию в районе строительства Юго-восточной хорды
Проверка не выявила превышения радиационного фона в районе строительства Юго-восточной хорды у Московского завода полиметаллов, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.
РИА Новости 07:53
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World вчера в 10:20
Хоккей
СКА и «Витязь» произвели обмен вратарями и нападающими
В Подольск уехали голкипер Петр Кочетков и нападающий Алексей Бывальцев. СКА и «Витязь» произвели обмен.
Спорт день за днем 09:07
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Из-за нового налога в России могут резко вырасти тарифы ЖКХ
В России могут вырасти тарифы ЖКХ из-за нового "налога Чубайса".
Газета.Ru вчера в 04:28
Общество
Россиян предупредят о химических и радиационных ЧП в течение часа
Российское правительство решило предупреждать граждан о произошедших в стране биологических, химический и радиационных ЧП в течение часа.
Газета.Ru 09:23
Политика
Лукашенко рассказал о планах после президентства
Газета.Ru 10:17
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Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера
Основательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова стала женой греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.
ТК Звезда вчера в 16:25
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В Раду поступила инициатива создать на Украине «реестр секса»
В Раду поступила инициатива создать на Украине «реестр секса».
ФАН 08:49
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута
Патрик Дэй, боксер из США, впал в кому, после того как его отправил в нокаут американский спортсмен Чарльз Конвелл.
Discover24 вчера в 02:49
Происшествия
Суд смягчил приговор националисту Тесаку
News.ru 10:01
Экономика
Минэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты
Министр энергетики Александр Новак предложил Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры».
РБК вчера в 13:32