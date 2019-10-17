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Советский спортСоветский спортБубнов поставил на победу «Локомотива» над «Ахматом»

Ахмат — Локомотив
сегодня
в 12:30
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура премьер-лиги Ахмат Локомотив. У Локомотива очень много травмированных, Ахмат же сразу после смены тренера одержал первую победу за два месяца, приводит Sportbox.ru слова Бубнова.
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«Ахмат» - «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 13-го тура РПЛ

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