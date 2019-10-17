Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура премьер-лиги Ахмат Локомотив. У Локомотива очень много травмированных, Ахмат же сразу после смены тренера одержал первую победу за два месяца, приводит Sportbox.ru слова Бубнова.

Бубнов поставил на победу «Локомотива» над «Ахматом»

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Шоу-бизнес Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.

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Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

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