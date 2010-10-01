РПЛ
Советский спортБубнов поставил на победу «Спартака» в матче с «Рубином»
Зенит
|Вратарь
41
|Защитник
3
6
15
44
|Полузащитник
5
17
27
|Нападающий
7
11
22
Ростов
|Вратарь
1
|Защитник
5
28
34
78
|Полузащитник
7
8
11
17
19
|Нападающий
14
Напомним, Спартак, проигравший в пяти турах чемпионата подряд, занимает 12-е место в турнирной таблице. У Рубина также 14 очков и 11-е место. Матч Спартак Рубин пройдет 19 октября на Открытие Арене в Москве.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:17, Вашингтон
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