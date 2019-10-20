Футбол

Советский спортСоветский спортБубнов поставил на победу «Спартака» в матче с «Рубином»

Спартак — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
49′
54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
55′
62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
63′
68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
84′
90′+2′
Константин Плиев
2 фото
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура премьер-лиги Спартак Рубин. В первом матче при Доменико Тедеско спартаковцы приложат все усилия, чтобы проявить себя и прервать черную полосу из шести поражений подряд, приводит Sportbox.ru слова Бубнова.
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