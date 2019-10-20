Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура премьер-лиги Спартак Рубин. В первом матче при Доменико Тедеско спартаковцы приложат все усилия, чтобы проявить себя и прервать черную полосу из шести поражений подряд, приводит Sportbox.ru слова Бубнова.

Бубнов поставил на победу «Спартака» в матче с «Рубином»

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