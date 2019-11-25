Известный футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о победе столичного ЦСКА над самарскими "Крыльями Советов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Бубнов поведал о победе ЦСКА над «Крыльями Советов»

Авто Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Футбол «Фламенго» стал чемпионом Бразилии «Фламенго» досрочно выиграл чемпионат Бразилии по футболу. За 4 тура до конца турнира клуб с 81 очком стал недосягаем для конкурентов.

Авто Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.

Общество В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

Финансы Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе.

Политика Пушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе.

Гаджеты Nokia 9.1 могут выпустить в начале 2020 года Стало известно, что Nokia выпустит преемника Nokia 9 — Nokia 9.1. Сейчас новинка находится в разработке и появится в начале 2020 года.

Кино Игры уже стали новым кино, и вот почему Скриншот из игры Death Stranding © Kojima Productions Получается, единственным способом понять, о чем вообще идет речь, остается опыт взаимодействия с Death Stranding — похожим образом с точки зрения драматургии структурированы, например, сериал «Остаться в живых» и другие произведения Джей Джей Абрамса, Деймона Линделофа («Оставленные») и их соратников по золотому веку телевидения.