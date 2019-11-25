Футбол

Газета.RuГазета.RuБубнов поведал о победе ЦСКА над «Крыльями Советов»

ЦСКА — Крылья Советов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
48′
Александр Соболев
56′
Александр Гацкан
Арнор Сигурдссон
Алан Дзагоев
58′
Хёрдур Магнуссон
65′
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
68′
Никола Влашич
75′
78′
Раду Гынсарь
Антон Терехов
Кристиян Бистрович
Яка Бийол
81′
81′
Антон Зиньковский
Дмитрий Кабутов
84′
Александр Соболев
Егор Голенков
86′
Деян Радоньич
90′+2′
Антон Терехов
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о победе столичного ЦСКА над самарскими "Крыльями Советов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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