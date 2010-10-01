Футбол
Sportbox.RUБубнов против Sportbox.ru. 9-й тур
Перед каждым туром РПЛ известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов соревнуется с журналистами нашего портала в умении прогнозировать результаты матчей. В 9-м туре чемпионата вызов эксперту бросил корреспондент отдела футбола Sportbox.ru Сергей Ильев.
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Шоу-бизнес
Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе
Газета.Ru 06:38
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановили работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк
Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.
Газета.Ru 06:01
Происшествия
Против экс-главы банка «Югра» возбуждено новое уголовное дело
Уголовное дело по факту хищения 7,5 миллиардов рублей у банка было возбуждено в январе Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по ч. 4 ст. 160 УК РФ.
Российская газета 06:54
Транспорт
В Москве намерены построить почти 50 станций метро за пять лет
Более 100 км линий метро, 41 станцию и 5 электродепо планируется построить в Москве с 2020 до конца 2023 года.
Российская газета 06:39
Экономика
Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам
Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста.
РБК 04:35
Политика
В Кремле не исключают нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Москва и Киев могут провести новый обмен удерживаемыми лицами.
RT на русском 06:28
Космос
«Роскосмос» рассекретил документы о лунной гонке
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала на своем сайте рассекреченные документы о начале исследования Луны.
Профиль вчера в 14:32
Экономика
Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Футбол
Михаил Галактионов: «Гол Дивеева болгарам был чистый»
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов выразил уверенность, что в матче отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии (0:0) гол его команды был отменен ошибочно.
Спорт-Экспресс 05:35
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 11 сентября в 13:42
Происшествия
В ЦБ прокомментировали сообщения о мошенничестве с пенсиями россиян
По данным издания, в 2017–2018 годах злоумышленники незаконно перевели накопления 500 тыс. человек из ПФР в негосударственные фонды «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН».
Известия 06:44
Политика
Суд ЕС ограничил доступ «Газпрома» к газопроводу Opal
Дополнительно газовый монополист получил право участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal.Польша подала иск в суд ЕС на "Газпром" и решение Еврокомиссии, обосновав его тем, что принятое решение нарушает принцип энергетической безопасности и создает угрозу прекращения поставок - например, по политическим основаниям.
МонаВиста 03:47
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Космос
Впервые на потенциально обитаемой экзопланете обнаружена вода
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы впервые в истории смогли обнаружить большое количество воды в атмосфере потенциально обитаемой экзопланеты, что знаменует собой начало новой эры в исследованиях внесолнечных миров, способных поддерживать жизнь.
Ин-спейс.ру 11 сентября в 12:25
Политика
ЕР выдвинула Константинова на пост спикера парламента Крыма
Крымское отделение партии "Единая Россия", получившее большинство мест в парламенте республики второго созыва, предложила на пост спикера кандидатуру Владимира Константинова.
РИА Новости 07:31
Общество
56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца
Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.
Super.ru вчера в 11:09
Баскетбол
Сборная Испании по баскетболу обыграла Австралию и вышла в финал ЧМ
RT на русском 06:28
Политика
Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.
РЕН ТВ вчера в 10:27
Общество
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 11 сентября в 16:19
Происшествия
Волгоградцу, убившему жену фермера на глазах ее детей, дали 17 лет
Жителя Волгоградской области приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство жены фермера на глазах ее двух маленьких детей в хуторе Варламов Волгоградской области, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.
РИА Новости 07:10
Наука
Лекарство от диабета помогло восстановить мозг после инсульта
Лекарственный препарат метформин, применяемый для контроля уровня глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом второго типа, повышает число стволовых клеток в головном мозге, способствуя восстановлению мыслительного органа после физических повреждений (например, в результате инсульта).
Planet Today 06:59
Хоккей
СКА сыграет с ЦСКА в первом армейском дерби сезона КХЛ
Нева Спорт вчера в 19:09
Экономика
Тимченко построит культурные центры за ₽120 млрд вместо Ротенберга
Контракты на строительство четырех культурно-образовательных комплексов в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерово, которые должен был строить «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, переданы «Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко.
РБК 06:06
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 07:35
Общество
Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт
Известия вчера в 13:47
Экономика
Голикова анонсировала увеличение материнского капитала в 2020 году
Размер материнского капитала увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч 617 рублей в 2020 году.
Политика Сегодня 04:30
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news вчера в 08:39