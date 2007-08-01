Футбол
Нева СпортБубнов уверен, что «Зенит» обыграет ЦСКА
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
3
Сантос
27
Оздоев
5
Барриос
7
Азмун
22
Дзюба
11
Дриусси
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
7
Ахметов
29
Бийол
98
Обляков
8
Влашич
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов, ранее выступавший за московский «Спартак», поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Зенитом» и ЦСКА. По мнению эксперта, команда Сергея Семака сможет набрать три очка по итогам встречи.
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