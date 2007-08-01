Футбол

Нева СпортНева СпортБубнов уверен, что «Зенит» обыграет ЦСКА

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов, ранее выступавший за московский «Спартак», поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Зенитом» и ЦСКА. По мнению эксперта, команда Сергея Семака сможет набрать три очка по итогам встречи.
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«Зенит» — ЦСКА: прогноз Александра Бубнова на матч Российской Премьер-Лиги

Чемпионат09:15

Бубнов уверен, что «Зенит» обыграет ЦСКА

Нева Спорт10:19
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Телескоп TESS нашел «невозможную» экзопланету

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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии

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Ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus отправилась к МКС

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В Совфеде осудили паранойю Украины с ракетами для ударов по АЭС

В Совфеде с негодованием восприняли заявление украинского эксперта о том, что Киев должен приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.
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В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе

Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.
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Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

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HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России

Эксперты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями.
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Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой

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Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
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Финляндия готовится выделить €600 тыс. на разминирование Донбасса

Финляндия готовится выделить €600 тыс. на разминирование Донбасса, заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто во время посещения делегацией Финляндии участка разведения сил в Станице Луганской.
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Александр Бубнов
Футболист
Советский футболист, защитник. Выступал за сборную СССР. Известен по выступлениям за московские футбольные клубы: «Динамо» и «Спартак». Мастер спорта, мастер спорта международного класса. Состоял в КПСС. Аналитик в газетах «Известия», «Комсомольская правда», «Советский спорт», «Спорт-Экспресс», в еженедельнике «Футбол» и других российских изданиях. Являлся участником передачи «Футбол.ru» на телеканале «Россия-2», в которой вёл рубрику «Экспертиза». Выступает в качестве футбольного эксперта и комментатора на интернет-портале Sportbox.ru. Вёл программу «Футбольные хроники» на радио «Русская служба новостей» вместе с Юрием Севидовым...
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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