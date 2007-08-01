Футбол
Нева СпортБубнов уверен, что «Зенит» обыграет ЦСКА
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов, ранее выступавший за московский «Спартак», поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Зенитом» и ЦСКА. По мнению эксперта, команда Сергея Семака сможет набрать три очка по итогам встречи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости 10:00
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 31 октября в 09:33
Политика
«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Футбол
Уфа — Локомотив 1:1
Московский «Локомотив» и «Уфа» разошлись миром в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:51
Единоборства
Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
РЕН ТВ вчера в 18:54
Кино
Названы самые страшные монстры из фильмов ужасов
Издание Independent составило список самых пугающих монстров из фильмов ужасов всех времен. Всего в рейтинг вошли 20 персонажей.
Газета.Ru 02:57
Армия и оружие
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море
Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.
Вести.Ru 08:36
Политика
Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
REGNUM 05:37
Космос
Телескоп TESS нашел «невозможную» экзопланету
В рамках нового исследования ученые проанализировали наблюдения TESS за звездами HD 212771 и HD 203949, у которых ранее уже были обнаружены экзопланеты.
Популярная механика 31 октября в 04:15
Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Политика
Грузинские снайперы рассказали о подготовке к расстрелу Евромайдана
Адвокат бывших бойцов украинского спецподразделения "Беркут" Александр Горошинский рассказал о событиях 2014 года в Киеве.
Pravda.Ru 06:23
Здоровье
Минздрав установил суточную норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму потребления соли.
РИА Новости 08:10
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 10:21
Здоровье
Названы первые признаки гормонального сбоя в организме
По словам специалистов, на сбой в работе гормональной системы могут указывать ухудшение состояния кожи и волос, а также резкий набор или потеря веса.
Волгоградская правда вчера в 22:16
Происшествия
В «нехорошей квартире» в центре Москвы нашли девочек в компании мужчин
Следком проверит обстоятельства, при которых две девочки, не достигшие совершеннолетия, оказались в квартире в центре столицы с двумя мужчинами.
Вести.Ru 10:05
Космос
Ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus отправилась к МКС
В субботу ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс в Атлантическом океане.
Вести.Ru 10:20
Политика
В Совфеде осудили паранойю Украины с ракетами для ударов по АЭС
В Совфеде с негодованием восприняли заявление украинского эксперта о том, что Киев должен приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.
REGNUM 04:36
Спорт
Женская сборная России выиграла командный чемпионат Европы по шахматам
RT на русском 09:20
Происшествия
В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе
Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.
РИА Новости 06:52
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Общество
HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России
Эксперты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями.
РИА Новости 05:14
Шоу-бизнес
Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Телепрограмма 08:21
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Политика
Финляндия готовится выделить €600 тыс. на разминирование Донбасса
Финляндия готовится выделить €600 тыс. на разминирование Донбасса, заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто во время посещения делегацией Финляндии участка разведения сил в Станице Луганской.
Rambler News Service 06:42