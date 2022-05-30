28 истцов подали коллективный иск в Хорошевский суд Москвы к Sony PlayStation на 280 млн руб. из-за прекращения ее работы в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст искового заявления, а также на представляющего их в суде старшего юриста практики разрешения споров и юридического сопровождения «ССП-консалт» Станислава Исакова.