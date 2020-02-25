Экономика
ИзвестияБудет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка
Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны. Об этом «Известиям» заявил ее член Валерий Гартунг. Согласно поправкам, Банк России должен обеспечивать условия для экономического роста.
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Происшествия
Ковалев был арестован в Лос-Анджелесе за вождение в нетрезвом виде
Наука
Учёные разработали метод снижения токсического действия яда гремучей змеи
Бразильские учёные разработали метод снижения токсического действия яда гремучей змеи для того, чтобы его можно было использовать как сильное обезболивающее для лечения хронических болей.
Общество
Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Политика
Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
Футбол
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с минским «Динамо»
Футбол
В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой
Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
Общество
В Японии скончался старейший мужчина на Земле
Титэцу Ватанабэ, признанный старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в Японии в возрасте 112 лет.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2592
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2592, выздоровели 24734 человека.
Происшествия
В Таиланде пострадали 10 человек при взрыве заминированного мотоцикла
Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва бомбы, установленной на мотоцикле.
Баскетбол
«Вашингтон» проиграл «Милуоки», несмотря на 55 очков Била
Футбол
Пустой стадион: из-за чего в Италии готовятся к самому грустному матчу в истории
В Италии готовятся к самому грустному матчу в истории: 1 марта в итальянском городе Турине на стадионе Allianz пройдет игра между клубами Ювентус и Интер с пустыми трибунами.
Политика
Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году
В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
Общество
Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Общество
Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%
Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года.
Экономика
Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия
Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия.
Армия и оружие
США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса.
Футбол
Клопп оценил повторение достижения «Манчестер Сити»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил повторение достижения "Манчестер Сити" по числу домашних побед подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Единоборства
Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи
Президент России Владимир Путин в субботу вечером приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходит накануне Дня защитника Отечества в Сочи.
Хоккей
Панарин набрал 400-е очко в НХЛ и 80-е в нынешнем сезоне
Шоу-бизнес
Глюкоза приняла сторону Успенской в ее конфликте с Собчак
В своем Instagram Глюкоза открыто заявила, чью сторону приняла в сложившейся ситуации, передает ФАН.
Армия и оружие
Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки
В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
Здоровье
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 763 человек
Единоборства
Джошуа нацелился на бой с Фьюри
Боксёр Энтони Джошуа хочет провести бой против Тайсона Фьюри, который ранее нанёс американцу Деонтею Уайлдеру первое поражение в карьере.
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних популяций людей
Экономика
Эпидемия вынуждает United Airlines отозвать прогноз по прибыли
В компании рассчитывали на 11-13 долларов прибыли на акцию, в случае, если эпидемия завершится до середины мая, и направление постепенно восстановится в течение пяти месяцев.
Кино
Роланд Эммерих допускает съемки фильма «День независимости 3»
Роланд Эммерих допускает съемки фильма «День независимости 3». Возможно, проектом заинтересуется Disney, поглотивший студию 20th Century Fox.
Армия и оружие
Власти Турции заявили о гибели турецкого военного в сирийском Идлибе
Благодаря содействию российских войск проправительственным сирийским военным удалось отбить организованную атаку, сообщало Минобороны РФ.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в США выросло до четырнадцати
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в США возросло до 14, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 24 февраля на официальном сайте.
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Гаджеты
Нитрид галлия обещает изменение форм-фактора зарядных устройств
Производство нового зарядного устройства для смартфонов мощностью 65 Вт, использующего нитрид галлия (GaN) и имеющего существенно меньшие размеры по отношению к своим аналогам, запустила компания Xiaomi, пишет портал ixbt.com 22 февраля со ссылкой на китайский сайт ithome.com.