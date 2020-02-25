Экономика

ИзвестияИзвестияБудет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка

Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны. Об этом «Известиям» заявил ее член Валерий Гартунг. Согласно поправкам, Банк России должен обеспечивать условия для экономического роста.
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Поправки к Конституции могут расширить функции Центробанка

Известия16:02

В Конституции Центробанку пропишут обязанность обеспечить условия для роста экономики

URA.Ru16:49

В Конституции предлагают расширить функции Центробанка

РЕН ТВ16:44

Центробанк обяжут обеспечить условия для роста экономики

News.ru18:02

В конституции РФ предлагают обязать ЦБ отвечать за экономику страны

Красная весна20:33
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Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС 17:25
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Ковачич оценил шансы «Челси» в игре Лиги чемпионов с «Баварией»

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Хорватии Матео Ковачич высказался перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".
Газета.Ru 18:57
Общество

Родителей начнут штрафовать за издевательства детей над учителями

За ненадлежащее воспитание ребенка в профсоюзе предлагают штрафовать родителей на три тысячи рублей, пишет «Российская газета».
URA.Ru 20:31
Общество

Глава Росприроднадзора посетит Красноярск

Глава ведомства встретится с жителями города, общественными организациями, представителями предприятий, губернатором Красноярского края Александром Уссом, проведет итоговое совещание по вопросу экологической обстановки.
Наш Красноярский край 03:43
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки в России

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищеко предложил запретить татуировки на территории страны.
Газета.Ru вчера в 12:34
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Уткин: от всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в оставшейся части нынешнего сезона.
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Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме

Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
V-kosmose.com вчера в 12:25
Экономика

Айсен Николаев: Ленский мост планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году

Ленский мост планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, сообщил в ходе эфира передачи «Разговор с Ил Дарханом» глава Якутии Айсен Николаев.
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Шепелев рассказал, что собирается делать после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, чем намерен заняться после ухода с Первого канала.
РИА Новости 21:01
Общество

Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Известия 20:57
Кино

В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж

В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Neva.Today 08:24
Космос

Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку

Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.
N+1 08:31
Политика

Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США

Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом «российском вмешательстве» в выборы в Соединённых Штатах.
RT на русском 21:23
Экономика

Первый резидент появился в ТОР «Тулун» в Приангарье

В ближайшее время областное Минэкономразвития заключит соглашение с предприятием об осуществлении деятельности в ТОР «Тулун», направит сведения в Минэкономразвития России, чтобы компанию включили в федеральный реестр резидентов ТОСЭР.
EastRussia 21:21
Армия и оружие

120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса

На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Rusvesna.su вчера в 07:23
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Эвакуированной из КНР в Украину иностранке вызвали скорую помощь

Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что эвакуированной иностранке из КНР в Новые Санжары вызвали скорую помощь.
Дни24 вчера в 08:30
Политика

США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ

Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
РБК 19:50
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета 12:49
Политика

Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
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Авто

Бюджетный конкурент Kia Seltos Yema T60 получил обновления

Китайская автомобильная компания Yema официально представила новый бюджетный паркетник Yema T60.
Faktom 22 февраля в 14:16
Экономика

В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику

С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
РИА Новости 18:12
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Sony представила флагманский смартфон с поддержкой 5G

Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II, который поддерживает 5G.
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Футбол

«Айнтрахт» проиграл «Униону» в матче Бундеслиги

В матче 23-го тура чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» уступил берлинскому «Униону» со счётом 1:2. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена».
Чемпионат 16:28
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в США увеличилось до 14

Как минимум 14 подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировано в Соединенных Штатов, говорится в сообщении Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Московский Комсомолец 21:33
Кино

«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале

Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Piter.tv 22 февраля в 09:25
Общество

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: об изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщил телеканал CNBC.
РИА Новости 11:56
Биатлон

На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru вчера в 12:09
Футбол

Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008

Бывший футболист сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт вспомнил четвертьфинальный матч Евро-2008 против сборной России.
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В Японии умер старейший мужчина на планете

РБК 21:28
Футбол

«Труа» — «Осер»: непростой соперник

Представляем наш вариант прогноза на матч чемпионата второй лиги Франции, в котором 24 февраля «Труа» принимает «Осер».
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