Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны. Об этом «Известиям» заявил ее член Валерий Гартунг. Согласно поправкам, Банк России должен обеспечивать условия для экономического роста.

Будет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка

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