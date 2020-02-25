Экономика
ИзвестияБудет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка
Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны. Об этом «Известиям» заявил ее член Валерий Гартунг. Согласно поправкам, Банк России должен обеспечивать условия для экономического роста.
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Футбол
Ковачич оценил шансы «Челси» в игре Лиги чемпионов с «Баварией»
Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Хорватии Матео Ковачич высказался перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".
Общество
Родителей начнут штрафовать за издевательства детей над учителями
За ненадлежащее воспитание ребенка в профсоюзе предлагают штрафовать родителей на три тысячи рублей, пишет «Российская газета».
Общество
Глава Росприроднадзора посетит Красноярск
Глава ведомства встретится с жителями города, общественными организациями, представителями предприятий, губернатором Красноярского края Александром Уссом, проведет итоговое совещание по вопросу экологической обстановки.
Общество
Онищенко призвал запретить татуировки в России
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищеко предложил запретить татуировки на территории страны.
Футбол
Уткин: от всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в оставшейся части нынешнего сезона.
Космос
Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
Экономика
Айсен Николаев: Ленский мост планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году
Ленский мост планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, сообщил в ходе эфира передачи «Разговор с Ил Дарханом» глава Якутии Айсен Николаев.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал, что собирается делать после ухода с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, чем намерен заняться после ухода с Первого канала.
Кино
В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж
В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Космос
Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку
Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.
Политика
Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США
Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом «российском вмешательстве» в выборы в Соединённых Штатах.
Экономика
Первый резидент появился в ТОР «Тулун» в Приангарье
В ближайшее время областное Минэкономразвития заключит соглашение с предприятием об осуществлении деятельности в ТОР «Тулун», направит сведения в Минэкономразвития России, чтобы компанию включили в федеральный реестр резидентов ТОСЭР.
Армия и оружие
120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Здоровье
Эвакуированной из КНР в Украину иностранке вызвали скорую помощь
Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что эвакуированной иностранке из КНР в Новые Санжары вызвали скорую помощь.
Политика
США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ
Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Авто
Бюджетный конкурент Kia Seltos Yema T60 получил обновления
Китайская автомобильная компания Yema официально представила новый бюджетный паркетник Yema T60.
Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон с поддержкой 5G
Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II, который поддерживает 5G.
Футбол
«Айнтрахт» проиграл «Униону» в матче Бундеслиги
В матче 23-го тура чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» уступил берлинскому «Униону» со счётом 1:2. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена».
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в США увеличилось до 14
Как минимум 14 подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировано в Соединенных Штатов, говорится в сообщении Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Кино
«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале
Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Общество
Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: об изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщил телеканал CNBC.
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Футбол
Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008
Бывший футболист сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт вспомнил четвертьфинальный матч Евро-2008 против сборной России.
Футбол
«Труа» — «Осер»: непростой соперник
Представляем наш вариант прогноза на матч чемпионата второй лиги Франции, в котором 24 февраля «Труа» принимает «Осер».