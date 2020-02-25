Политика

ИзвестияИзвестияБудет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка

Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны. Об этом «Известиям» заявил ее член Валерий Гартунг. Согласно поправкам, Банк России должен обеспечивать условия для экономического роста.
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Поправки к Конституции могут расширить функции Центробанка

Известия16:02

В Конституции Центробанку пропишут обязанность обеспечить условия для роста экономики

URA.Ru16:49

В Конституции предлагают расширить функции Центробанка

РЕН ТВ16:44

Центробанк обяжут обеспечить условия для роста экономики

News.ru18:02
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Графическому процессору AMD Navi 12 слухи предписывали разное предназначение, но программные платформы с открытым годом недавно указали на ещё один вариант — ускоритель вычислений с памятью типа HBM2.
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Китайский посол рассказал о вакцине против коронавируса

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что эпидемия Covid-19 закончится в ближайшее время.
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Министерство национальной обороны Канады в понедельник, 24 февраля, информировало о начале ежегодных военных учений Nanook-Nunalivut в арктическом регионе страны Нунавут.
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С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
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Ходорковский планировал смерть журналистов из РФ в ЦАР для провокации

Олигарх Михаил Ходорковский планировал смерть русских журналистов в ЦАР как провокацию против РФ.
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