Политика
ИзвестияБудет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка
Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны. Об этом «Известиям» заявил ее член Валерий Гартунг. Согласно поправкам, Банк России должен обеспечивать условия для экономического роста.
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Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
В Москве посол КНР Чжан Ханьхуэй рассказал о вакцине против нового заболевания. Об этом сообщает «РИА Новости».
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Политика
В МИД России отметили отказ США обсуждать «вмешательство» в выборы
Вашингтон отказывается от переговоров с Москвой относительно обвинений во «вмешательстве» в избирательный процесс в США, несмотря на неоднократные предложения российской стороны.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
Гаджеты
Коронавирус вынудил Honor демонстрировать новинки в онлайн-трансляции
Китайская компания представила новые поколения ноутбуков MagicBook 14 и 15, смартфоны Honor 9X Pro и Honor View 30 Pro, оснащенный процессором Kirin 990 и поддержкой сетей пятого поколения (5G), беспроводные наушники Honor Magic Earbuds и новую версию умных часов Honor MagicWatch 2. Во время трансляции было рассказано о технических особенностях новинок и объявлена цена на эти устройства.
Политика
На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса
В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
Баскетбол
В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом
Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Технологии
Google выпустила новую версию Android
Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
Как сообщает ресурс NJCAR.RU, со ссылкой на "Российскую газету", для выпуска автомобиля с модернизированным силовым агрегатом предприятие осуществляет "переоборудование" уже готовых машин Lada Granta с мотором на 1,6 литра и 106 л.с. Примечательно, что различий в облике версий 1.8L и 1.6L нет никаких.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Общество
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы
С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график.
Наука
Учёные разработали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas
Нидерландские учёные опробовали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas, который может исправлять ДНК без разрезания дефектных участков, и убедились в эффективности и безопасности данного метода.
Гаджеты
Компания Realme официально представила флагман Realme X50 Pro 5G
Обычный Realme X50 был представлен в январе, а теперь дошла очередь и для старшей версии Realme X50 Pro 5G.
Общество
Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.
Политика
Пенс считает, что Трамп из всех президентов США наиболее жестко относится к России
Дональд Трамп наиболее жестко относится к России среди президентов США за последнее время, усиливая санкционный режим.
Армия и оружие
Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля
Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) Минобороны РФ планирует подписать до конца апреля, передает 24 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Общество
Белый дом запросит у Конгресса США $1 млрд на борьбу с коронавирусом
Белый дом может попросить у конгресса США около 1 млрд долларов на борьбу со вспышкой коронавируса, 24 февраля сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерного удара России
США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и возможной ответной реакции со стороны США, сообщил представитель Пентагона на брифинге.
Армия и оружие
Первый реактивный истребитель был сбит 75 лет назад Иваном Кожедубом
Немецкий реактивный истребитель Ме-262 был впервые сбит 75 лет назад в небе над Германией советским асом Иваном Никитовичем Кожедубом, сообщает 24 февраля «Российская газета».
Наука
Найден способ сделать 3D-изделия более прочными
Учеными была предложена методика повышения прочности 3D-изделий, которая основана на изучении связи между температурными параметрами процесса печати и структурой изделий.
Здоровье
Диетологи назвали лучшие продукты для уменьшения жира на животе
По словам Бьюер, одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт, отличающийся высоким содержанием белка.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Кино
Опубликован первый трейлер сериала по «Трансформерам»
Netflix опубликовал первый трейлер нового сериала по «Трансформерам».
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии по футболу
"Ливерпуль" нанес поражение лондонскому "Вест Хэму" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
Авто
Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung
"Корейская" версия получила не только новое название и бренд (на местном рынке ее представят, как Samsung XM3), но и более современную платформу CMF-B от Nissan Juke второй генерации, в то время как "нашему" кросс-купе полагается устаревшая "тележка" B0 от Renault Duster.
Политика
На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.