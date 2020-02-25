Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны. Об этом «Известиям» заявил ее член Валерий Гартунг. Согласно поправкам, Банк России должен обеспечивать условия для экономического роста.

Будет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка

Экономика Наценки аптек выросли впервые с 2016 года По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.

Гаджеты Коронавирус вынудил Honor демонстрировать новинки в онлайн-трансляции Китайская компания представила новые поколения ноутбуков MagicBook 14 и 15, смартфоны Honor 9X Pro и Honor View 30 Pro, оснащенный процессором Kirin 990 и поддержкой сетей пятого поколения (5G), беспроводные наушники Honor Magic Earbuds и новую версию умных часов Honor MagicWatch 2. Во время трансляции было рассказано о технических особенностях новинок и объявлена цена на эти устройства.

Политика На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.

Баскетбол В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.

Авто LADA Granta получила мощный мотор и подорожала Как сообщает ресурс NJCAR.RU, со ссылкой на "Российскую газету", для выпуска автомобиля с модернизированным силовым агрегатом предприятие осуществляет "переоборудование" уже готовых машин Lada Granta с мотором на 1,6 литра и 106 л.с. Примечательно, что различий в облике версий 1.8L и 1.6L нет никаких.

Политика Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.

Наука Учёные разработали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas Нидерландские учёные опробовали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas, который может исправлять ДНК без разрезания дефектных участков, и убедились в эффективности и безопасности данного метода.

Общество Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.

Армия и оружие Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) Минобороны РФ планирует подписать до конца апреля, передает 24 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Общество Белый дом запросит у Конгресса США $1 млрд на борьбу с коронавирусом Белый дом может попросить у конгресса США около 1 млрд долларов на борьбу со вспышкой коронавируса, 24 февраля сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

Армия и оружие США провели учения на случай ядерного удара России США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и возможной ответной реакции со стороны США, сообщил представитель Пентагона на брифинге.

Наука Найден способ сделать 3D-изделия более прочными Учеными была предложена методика повышения прочности 3D-изделий, которая основана на изучении связи между температурными параметрами процесса печати и структурой изделий.

Авто Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung "Корейская" версия получила не только новое название и бренд (на местном рынке ее представят, как Samsung XM3), но и более современную платформу CMF-B от Nissan Juke второй генерации, в то время как "нашему" кросс-купе полагается устаревшая "тележка" B0 от Renault Duster.