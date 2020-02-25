Экономика

ИзвестияИзвестияБудет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка

Схожую поправку в нижнюю палату парламента направил сенатор Павел Тараканов. По мнению автора идеи, Центробанк должен отвечать за стабильность цен и умеренные долгосрочные процентные ставки для развития экономики и создания рабочих мест.
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с чего всё началось

Будет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка

Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны. Об этом «Известиям» заявил ее член Валерий Гартунг. Согласно поправкам, Банк России должен обеспечивать условия для экономического роста.
Известиявчера в 16:01

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Поправки к Конституции могут расширить функции Центробанка

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В Конституции Центробанку пропишут обязанность обеспечить условия для роста экономики

URA.Ruвчера в 16:49

В Конституции предлагают расширить функции Центробанка

РЕН ТВвчера в 16:44

Центробанк обяжут обеспечить условия для роста экономики

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СМИ: в Конституции хотят расширить функции ЦБ РФ

Накануне.Ruвчера в 21:10

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REGNUM06:27

В Конституции РФ предлагают обязать ЦБ отвечать за экономику страны

Красная веснавчера в 20:33
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Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки

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Новичок футбольного клуба "Сочи" Адиль Рами заявил, что у него было предложение от другой команды из России.
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По оценке аналитического центра Oxford Economics, потери мирового ВВП от распространения нового типа коронавируса могут составить $1,1 трлн в 2020 году.
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Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве

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Путин рассказал о прошлых разногласиях с Кудриным

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Российская газета 04:20
Общество

Минобороны назвало дату похорон маршала Язова

РБК 06:14
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Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
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В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».
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Создатели хита впервые за 15 лет выступят в России в августе 2020 года на фестивале ParkSeasons Fest в Волгограде.
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Tele2 и Bercut имеют опыт запуска инновационных телеком-продуктов на уровне биллинговых систем: переноса остатков, услуги "Делитесь гигабайтами", "Маркета Tele2".
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Экс-президент Египта Хосни Мубарак скончался в возрасте 91 года.
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Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом на чемпионате Европы по футболу

Эрмитажный кот Ахилл, который приобрел популярность благодаря предсказаниям результатов футбольных матчей, выступит оракулом на предстоящем чемпионате Европы - 2020.
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Космические туристы на корабле Маска получат радиацию как в Чернобыле

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Суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера

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По словам генерального директора ООО «Старица» Константина Хоруженко, на месте болота создадут водоем для рекреационных и рыбоводческих целей.
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Пожар на двух этажах в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали

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ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
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ЦБ с 1 апреля отменит комиссии за переводы физлиц по номеру телефона

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Курс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
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Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
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В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана

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