Экономика
ИзвестияБудет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка
Схожую поправку в нижнюю палату парламента направил сенатор Павел Тараканов. По мнению автора идеи, Центробанк должен отвечать за стабильность цен и умеренные долгосрочные процентные ставки для развития экономики и создания рабочих мест.
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с чего всё началось
Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны. Об этом «Известиям» заявил ее член Валерий Гартунг. Согласно поправкам, Банк России должен обеспечивать условия для экономического роста.Известиявчера в 16:01
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