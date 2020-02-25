Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны. Об этом «Известиям» заявил ее член Валерий Гартунг. Согласно поправкам, Банк России должен обеспечивать условия для экономического роста.

с чего всё началось

Схожую поправку в нижнюю палату парламента направил сенатор Павел Тараканов. По мнению автора идеи, Центробанк должен отвечать за стабильность цен и умеренные долгосрочные процентные ставки для развития экономики и создания рабочих мест.

Будет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка

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