Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Буду готов для последнего испытания». Жиру может перебраться в MLS

1 фото
Контракт 32-летнего француза с лондонским клубом рассчитан до лета 2020 года. В прошлом сезоне Жиру сыграл за «Челси» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Буду готов для последнего испытания». Жиру может перебраться в MLS

Sport24.ru18:58

Жиру заявил о готовности играть в MLS

Газета.Ru19:14

Форвард «Челси» Жиру выразил готовность перебраться в MLS

Sportbox.RU19:25

Жиру готов перебраться в MLS

Спорт-Экспресс18:29
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 21:03, Вашингтон
Наука

В найденном в Австралии метеорите обнаружен неизвестный минерал

В городе R 03 сентября в 04:33
Происшествия

Опубликовано видео с места аварии вертолёта Ми-8 под Саратовом

Очевидцы сняли видео с места аварии вертолёта Ми-8, произошедшей 5 сентября в Саратовской области.
REGNUM 10:46
Шоу-бизнес

Названы имена любимчиков Елизаветы II

На Елизавету II произвели большое впечатление непосредственность и искренность Луизы, а также увлеченность Джеймса.
Дни.ру 14:51
Общество

Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России

Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Политика

Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ

Агентство отмечает, что такие односторонние шаги Трамп предпринял в связи с тем, что провалились все прежние его попытки добиться финансирования строительства стены от конгресса провалились.
Российская газета 14:47
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 06:57
Экономика

Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях

Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
РИА Новости 07:47
Футбол

Эндрю Робертсон: «Слуцкий не повлиял на мое развитие как игрока»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии оценил работу с Леонидом Слуцким в «Халл Сити».
Спорт-Экспресс 12:08
Происшествия

В Великобритании перекрыли трассу из-за утечки 32 тысяч литров джина

Газета.Ru 11:31
Общество

В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку

Газета.Ru 17:28
Политика

Кабмин Украины согласился уволить Кличко с поста главы Киева

Ранее офис президента Украины попросил кабмин уволить главу Киевской городской администрации Виталия Кличко.
Москва 24 вчера в 09:14
Общество

Кейт Миддлтон снова выбрала платье в стиле принцессы Дианы

Как рассказывает Рeople, Кейт вдохновлена не только стилем Дианы, но и примером по воспитанию детей.
Телепрограмма 17:16
Политика

Генеральный прокурор Украины встретился с сенаторами из США

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка встретился с американскими сенаторами Роном Джонсоном и Крисом Мерфи, которые приехали на Украину.
REGNUM 05:21
Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Политика

Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане

Деловое.ТВ 02:32
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана

Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.
Народные новости 07:43
Общество

Жителей Приморья предупредили о приближении тайфуна «Линлин»

Тропический шторм «Линлин», движущийся от Филиппинских островов в северном и северо-западном направлении, может принести ливневые дожди в Приморье.
Профиль 03 сентября в 05:38
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном

Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru 12:10
Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик

На авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.
RT на русском 15:02
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Политика

В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Здоровье

В клинике МЧС начнут бесплатно лечить петербуржцев

Клиника МЧС начнет оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям Петербурга.
АБН вчера в 19:30
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания 13:52
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Экономика

Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен

Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен Производители удобрений, в собственности у которых — более 20 тыс. железнодорожных вагонов, вновь подняли тему высоких цен на цельнокатаные колеса (ЦКК).
Коммерсантъ 13:32
Политика

Захарова: Россию не позвали на мероприятия в Польшу из-за НАТО

За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Варшаве стоит НАТО.
РЕН ТВ вчера в 22:39
Общество

В метро Новосибирска повесят мемориальную доску в честь Ким Чен Ира

Росбалт 18:43
Экономика

Суд арестовал самолет экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

В мае суд арестовывал самолет Алексея Ананьева, однако в июне обеспечительные меры были сняты, так в отношении воздушного судна "не было установлено обстоятельств, свидетельствующих о зарегистрированных правах на него".
ТАСС 10:42
Культура

Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола

Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру 12:29
Армия и оружие

Саудовская Аравия заявила, что может уничтожить Иран за 8 часов

Саудовский принц Абдулла бин Султан бин Нассер аль-Сауд заявил, что вооружённые силы королевства способны уничтожить Иран за 8 часов в случае прямого военного конфликта.
ANNA-News 13:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Оливье Жиру
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Франции. Участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
MLS
Профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде. MLS санкционируется Федерацией футбола США, в ней участвуют 24 команды - 21 из США и 3 из Канады. Регулярный чемпионат MLS проходит с марта по октябрь, за это время каждая команда проводит по 34 матча. Двенадцать команд участвуют в турнире плей-офф в ноябре - декабре, он завершается финальным матчем за Кубок MLS, в котором определяется чемпион лиги. Команды MLS также соревнуются в турнирах с командами из других дивизионов и стран - в Открытом кубке США, Первенстве Канады и Лиге чемпионов КОНКАКАФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное