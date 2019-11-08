Политика
РИА НовостиБудущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
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Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Газета.Ru вчера в 14:00
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости вчера в 09:41
Наука
Ученые рассказали о способности кофе защитить от рака печени
Ученые из университета Квинс в Белфасте пришли к выводу, что кофе вдвое снижает риск развития рака печени, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:34
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM вчера в 10:24
Политика
В Боливии некоторые полицейские поддержали протестующих
Протесты в Боливии начались после президентских выборов 20 октября.
Эхо Москвы вчера в 22:32
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила «Российской газете», что теплая погода в центральной части России продлится до конца недели, после чего вследствие северного антициклона наступит похолодание.
Дождь 07 ноября в 03:47
Хоккей
«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка
34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.
Советский спорт вчера в 01:28
Происшествия
Арестован министр строительства Ставрополья
Суд в Ставрополе арестовал задержанного по делу о злоупотреблениях министра строительства Ставропольского края Алексея Когарлыцкого.
RT на русском вчера в 09:34
Политика
Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД
Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.
Lenta.ru вчера в 19:22
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Технологии
Назначен новый глава совета по экспериментам на космических комплексах
«Назначить председателем Координационного научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» по программам научно-прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах Блошенко Александра Витальевича — исполнительного директора по перспективным программам и науке», — говорится в решении.
RT на русском вчера в 20:37
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск
РБК вчера в 20:44
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Политика
Помпео обсудил с Меркель противодействие глобальным вызовам
ТАСС вчера в 19:43
Наука
Ученые объяснили, как формируются воспоминания
Naked Science вчера в 11:24
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»
Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
REGNUM вчера в 23:51
Общество
Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания
Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
РИА Новости вчера в 21:44
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Происшествия
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы
Полиция эвакуировала пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за анонимного сообщения об угрозе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:45
Религия
В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 10:50
Армия и оружие
В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
РИА Новости вчера в 23:51
Космос
В NASA уловили мощный рентгеновский всплеск в глубинах космоса
Южный Федеральный вчера в 09:43
Наука
Все идет по плану
Станислав Струмилин, советский экономист, 1930-е годы 1 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял новую программу партии — так называемую "Программу построения коммунизма".
N+1 06 ноября в 12:03
Шоу-бизнес
СМИ узнали о жалобах Бузовой на Тарасова в полицию
Ранее News.ru сообщал, что российская букмекерская компания начала принимать ставки на возможность публичной драки между бывшими супругами — футболистом Дмитрием Тарасовым и телеведущей Ольгой Бузовой.
News.ru вчера в 18:22
Культура
На презентацию российского кино в США пришло более 100 покупателей
Презентация собрала более 100 ведущих международных покупателей - байеров.
Российская газета вчера в 09:22
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Шоу-бизнес
У Юлии Меньшовой появилась потенциальная невестка
Ранее звездная мать Андрея Гордина - Юлия Меньшова говорила, что очень дорожит связью со своими детьми, у которых нет от нее секретов.
Телепрограмма 07 ноября в 23:36
Здоровье
В США назвали виновный в смертях вейперов компонент
Исследователи центра, изучая причины смерти вейперов в Соединенных Штатах, взяли пробу жидкости из легких у 29 больных.
REGNUM вчера в 23:26