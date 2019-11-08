Политика
РИА НовостиБудущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
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Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
News.ru 06 ноября в 17:25
Здоровье
Роспотребнадзор проведет бесплатную диагностику диабета
Россияне смогут бесплатно провериться на сахарный диабет в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу", которая пройдет по всей стране с 14 по 17 ноября.
Medical Note вчера в 08:21
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Lenta.ru 13:39
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело вчера в 17:29
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.
Ведомости 08:41
Политика
В ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.
Москва 24 вчера в 20:50
Экономика
Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM 00:47
Культура
Полотна Кустодиева и Петрова-Водкина выставят на торгах MacDougall’s
Культуромания 13:19
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Общество
Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги
Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
Росбалт 14:40
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Футбол
«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд
Спорт-Экспресс 15:55
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 11:28
Армия и оружие
Возле американской базы в Ираке упали 17 ракет
Прес-служба органов безопасности Ирака сообщила, что по авиабазе Кайяра в провинции Найнава, где располагаются американские военные, были запущены 17 ракет.
Московский Комсомолец 14:28
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила «Российской газете», что теплая погода в центральной части России продлится до конца недели, после чего вследствие северного антициклона наступит похолодание.
Дождь вчера в 03:47
Общество
В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях
За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма.
РБК 14:11
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru 13:15
Транспорт
На поезда в Крым продали 3,4 тыс. билетов
Известия 15:09
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 06 ноября в 11:09
Общество
Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна
Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Ведомости 12:52
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал о домашнем насилии
Поклонники сразу вспомнили, что буквально на днях Ольга Бузова, вторая жена Тарасова, призналась, что является жертвой домашнего насилия.
Комсомольская правда 09:25
Армия и оружие
Киевский «эксперт» рассказал, когда и как Россия планирует «вторжение» на Украину
Украинский военный эксперт Алексей Арестович уверен, что во второй половине следующего года Россия запустит газотранспортные ветки в обход Украины и таким образом укрепит свои международные позиции, получив дополнительные рычаги давления на Киев.
ФАН 14:55
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс вчера в 11:29
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru 13:38
Футбол
Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса»
«Ювентус» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.
Бомбардир.ру 14:55
Происшествия
В Екатеринбурге после драки подростков умерла девушка
В Екатеринбурге после драки подростков умерла девушка. Об этом в пятницу, 8 ноября, РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
RZN.info 01:53
Политика
Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений
Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.
RT на русском 13:53
Общество
Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами
По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".
Газета.Ru 15:40