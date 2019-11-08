Политика
РИА НовостиБудущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Политика
Помпео назвал Украину многолетним проектом США
Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Майк Помпео во время выступления в Берлине в канун 30-летия падения Берлинской стены назвал Украину «проектом, над которым США работает много лет».
Взгляд.ру 14:40
Футбол
Реал Сосьедад — Леганес 1:1
В стартовом матче 13-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» дома поделил очки с «Леганесом» (1:1). В субботу «Реал Мадрид» на выезде сыграет с «Эйбаром», «Барселона» встретится с «Сельтой».
Sports.ru 04:59
Армия и оружие
Минобороны планирует модернизировать три малых ракетных корабля
В четверг замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения Северо-восточного ремонтного центра (СВРЦ) заявил журналистам о планах военного ведомства заказать модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
Военное дело вчера в 01:39
Энергетика
В России ускорился рост цен на дизельное топливо
Как следует из материалов, за неделю с 28 октября по 5 ноября средние розничные цены на дизельное топливо выросли на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
DP.RU 08:54
Армия и оружие
СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты
Известия 06 ноября в 13:56
Политика
В ООН поддержали проект резолюции РФ против героизации нацизма
Как сообщало ИА REGNUM, почти год назад, 17 декабря 2018 года, Генеральная Ассамблея ООН также приняла предложенный Россией проект резолюции против героизации нацизма.
REGNUM 00:20
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Политика
Экс-президент Бразилии Лула да Силва вышел из тюрьмы
Газета.Ru 16:42
Политика
Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву
В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
Свободная Пресса 05:36
Наука
Ученые объяснили женщинам, зачем им клиторы
Комсомольская правда вчера в 09:00
Общество
Чубайс обозвал советских граждан идиотами и лентяями
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс резко высказался о жителях и руководстве Советского союза.
РИА Новости 15:23
Армия и оружие
Киев подтвердил готовность к разведению сил в Петровском
Командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко заявил, что Киев готов начать разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское при условии зеркальных действий.
Известия 02:42
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
Россия и Индия разработают программу ВТС до 2030 года
"Идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера Юрия Борисова с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.
РИА Новости 06 ноября в 13:58
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Футбол
Глеб: «Мог перейти в ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год»
Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год.
Sport24.ru 11:48
Спорт
Глава WADA назвал сроки решения об участии России на Играх
Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх будет принят до конца 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:34
Общество
Пермскую квартиру кировского экс-губернатора Белых выставили на торги
Общественное телевидение России 14:38
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России на Черном море
21 октября самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Военно-воздушных сил (ВВС) США совершили длительные полеты вблизи Калининградской области.
Известия 18:39
Гаджеты
Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro
Компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это девайсы примечательны тем, что у них имеется камера в 108 Мп.
ToDay News Ufa 06 ноября в 10:47
Космос
NASA установило почти все двигатели на ракету для полётов на Луну
News.ru вчера в 06:51
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила «Российской газете», что теплая погода в центральной части России продлится до конца недели, после чего вследствие северного антициклона наступит похолодание.
Дождь вчера в 03:47
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело вчера в 17:29
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости 09:41
Наука
Радиус протона оказался меньше, чем считалось
Измерение радиуса заряда протона на новом устройстве составило примерно 0,831 фемтометра.
Naked Science 06 ноября в 13:22
Авто
Volkswagen начал серийное производство электрокара ID.3
В Германии на заводе в Цвиккау состоялся официальный старт серийного выпуска электромобиля Volkswagen ID.3. Стоит отметить, что на церемонии запуска в серию нового Volkswagen ID.3 присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель и гендиректор Volkswagen Group Герберт Дисс.
Somanyhorses 06 ноября в 03:57