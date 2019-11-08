Политика

РИА НовостиРИА НовостиБудущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
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Фон дер Ляйен утверждает, что РФ пытается заполнить любой вакуум, который оставляют США

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Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы

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Фон дер Ляйен: Brexit не стал началом конца ЕС

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Эксперт объяснил заявление главы Еврокомиссии о «языке силы»

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Избранный глава ЕК назвала вызовы, стоящие перед Евросоюзом

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Новая глава ЕК призвала Евросоюз изучать «язык власти»

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Европу призвали выучить «язык власти»

Lenta.ru15:07
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Наука

Ученые нашли связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Ученые опросили более трех тысяч человек из разных стран мира и выяснили, что уверенность в существовании демонов и злых духов больше распространена в странах, где выше вероятность инфекционных заболеваний.
Волгоградская правда 06 ноября в 00:43
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что прибыль от сирийской нефти достаётся курдам

RT на русском вчера в 12:43
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая

Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Политика

Экс-президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был в апреле прошлого года заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
ТАСС 16:22
Культура

Сегодня в Туле назовут самые смешные комедии страны

Молодой коммунар 04:29
Политика

Россия снова попросит о переносе первого комитета ГА ООН

Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил о повторном поднятии вопроса о переносе проведения комитета Генассамблеи ООН из США.
Газета.Ru 14:37
Транспорт

На поезда в Крым продано 3,4 тысячи билетов

По всей России было продано 3,4 тыс. билетов в Крым на поезда, которые проследуют по мосту через Керченский пролив.
RT на русском 13:34
Футбол

АПЛ. «Уотфорд» одержал первую победу в сезоне АПЛ, обыграв «Норвич»

В матче 12-го тура АПЛ «Уотфорд» одержал выездную победу над «Норвичем» – 2:0. Для сегодняшних гостей эта победа стала первой в текущем розыгрыше Премьер-лиги.
Бомбардир.ру 17:00
Авто

В России Volkswagen Touareg получил новый двигатель

Как сообщает пресс-служба Volkswagen, в России стартовали продажи кроссовера Touareg в комплектации Exclusive с 3,0-литровым бензиновым мотором, выдающим 340 лошадиных сил.
Тарантас Ньюс 06:22
Происшествия

В Оренбурге суд продлил арест дочери и зятю священника Стремского

РИА Новости 02:33
Общество

В Грузии начались протесты против фильма о геях

В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 11:46
Происшествия

МВД обвинило журналиста «Росбалта» в клевете на Усманова

1 ноября журналисту были предъявлены обвинения по двум эпизодам по делу о клевете на Алишера Усманова (ранее он проходил свидетелем по этому делу, возбужденному в декабре 2018 г.), а также по обвинению в вымогательстве $50 000 у казахстанского бизнесмена, председателя совета директоров Fincraft Resources Кенеса Ракишева.
Ведомости вчера в 17:43
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Шоу-бизнес

«Насекомое»: фото Джоли в нелепом наряде слили в Сеть

В Сети опубликовали фотографии со съемочной площадки, на которых актеры, одетые в разноцветные доспехи, стоят на берегу моря.
ТВ Центр 09:46
Общество

Чубайс обозвал граждан СССР лентяями

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс высказал мнение, что советские граждане были лентяями.
Известия 17:28
Наука

Ученые объяснили, как формируются воспоминания

Naked Science 11:24
Общество

Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен

Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Армия и оружие

Беспилотник и военный самолет НАТО провели разведку у границ РФ

Британский военный самолет и американский беспилотный летательный аппарат были замечены вблизи российских границ, об этом в пятницу сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Политика Сегодня 15:14
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии

Военное дело 06 ноября в 01:18
Технологии

Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера

The GEEK 05 ноября в 04:11
Гаджеты

Samsung продолжает демпинговать, снижая цены на популярные смартфоны

Как сообщает источник, компания Samsung снизила цены на новенькие смартфоны Galaxy A50s и Galaxy A30s.
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Футбол

Реал Сосьедад — Леганес 1:1

В стартовом матче 13-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» дома поделил очки с «Леганесом» (1:1). В субботу «Реал Мадрид» на выезде сыграет с «Эйбаром», «Барселона» встретится с «Сельтой».
Sports.ru 04:59
Политика

Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву

В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
Свободная Пресса 05:36
Происшествия

Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся

Водитель в Курской области сбил насмерть женщину с коляской и скрылся, сообщает УМВД по региону.
РИА Новости 15:00
Наука

Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении

Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения и эксперименты помогут им прояснить все эти вопросы и понять, как именно курение влияет на работу мозга, способствуя развитию психических заболеваний.
Волга-Медиа вчера в 20:49
Кино

Егор Крид впервые снялся в кино

Егор снялся в романтической комедии Марюса Вайсберга «(Не)идеальный мужчина». Его партнершей по кадру стала 37-летняя Юлия Александрова.
StarHit.ru 17:00
Гаджеты

AMD выпустила третье поколение процессоров Ryzen Threadripper

Мощные 32-ядерные процессоры 3970X и 24-ядерные процессоры 3960X семейства AMD Ryzen Threadripper обеспечивают повышение производительности на 90% по сравнению с Intel Core i9-9980XE.
IT-World 09:33
Шоу-бизнес

Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах

Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
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