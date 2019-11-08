Политика

РИА НовостиРИА НовостиБудущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
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Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
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Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
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Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
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Россия ответит на выход США из ДРСМД разработкой новых ракет

Россия начинает разработку ракет меньшей и средней дальности.
Московский Комсомолец вчера в 11:51
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Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей

В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев заявил о грядущих изменениях в тарифах ЖКХ.
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На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
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СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

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Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
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В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети

В Уфе полиция задержала подозреваемого в поджоге мечети «Хамза-Хаджи».
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Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»

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Американская киностудия Pixar обнародовала трейлер мультфильма «Душа».
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Полузащитник московского «Спартака» рассказал, за кого он болеет в главном противостоянии MMA для российских поклонников смешанных единоборств.
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Передовой инструмент NASA поможет в исследовании атмосфер экзопланет

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