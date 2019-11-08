Политика

РИА НовостиРИА НовостиБудущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
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Фон дер Ляйен считает, что Brexit не стал началом развала ЕС

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Фон дер Ляйен: Brexit не стал началом конца ЕС

News.ruвчера в 15:49
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Политика

Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью.
Российская газета вчера в 20:32
Армия и оружие

Крейсерскую атомную подлодку «Томск» поставят на ремонт в 2020 году

В будущем году Минобороны РФ подпишет контракт на ремонт крейсерской атомной подлодки «Томск» проекта 949А («Антей») Тихоокеанского флота.
Евразия Daily 07 ноября в 04:47
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 06 ноября в 00:44
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Возле американской базы в Ираке упали 17 ракет

Московский Комсомолец вчера в 14:28
Культура

Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей

В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
Вести.Ru вчера в 16:32
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Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве

Lenta.ru вчера в 10:24
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество

Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Происшествия

На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину

РИА Новости вчера в 13:49
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В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни

Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru вчера в 15:05
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

Лезги газет вчера в 14:29
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Киберспорт

В Steam начались предзаказы Death Stranding за 3499 рублей

Предзаказы Death Stranding стартовали в Steam.
ProstoProSport вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк

Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Lenta.ru вчера в 08:55
Транспорт

Начались продажи билетов на поезд в Крым

Начались продажи билетов на поезда до Крыма.
УтроNews вчера в 01:41
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Происшествия

Глава района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар

ТАСС 00:16
Хоккей

«Тампа» обыграла «Баффало» в Стокгольме с голом Кучерова

REGNUM вчера в 23:23
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг смартфонов

Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.
Москва 24 вчера в 03:32
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 07 ноября в 00:55
Футбол

Нога Акинфеева снова в деле. Вратарь спас ЦСКА в матче Лиги Европы

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев спас свою команду во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша».
Sport24.ru 07 ноября в 16:41
Политика

Зеленский назвал Украину стартапом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну «одним из самых привлекательных стартапов» на Земле.
Телеканал 360° вчера в 18:49
Общество

В Грузии начались протесты в связи с показом фильма про геев

Из-за премьеры фильма об однополой любви в Тбилиси начались митинги. Протестующие собрались у кинотеатров и требуют запретить кино про геев.
Свободная Пресса вчера в 23:16
Происшествия

СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 10:10
Наука

Сильное электрическое поле вынудило молекулу аммиака перестать выворачиваться

Ученые из MIT и Сеульского университета исследовали поведение молекулы аммиака в матрице аргона в сильных электрических полях напряженностью до 200 миллионов вольт на метр.
N+1 вчера в 01:18
Наука

Ученые из Беркли разработали более совершенные аккумуляторы для хранения возобновляемой энергии

Новые мембраны дают возможность производить дешевые батареи, которые можно использовать в домах или на производстве для хранения возобновляемой энергии.
Хайтек вчера в 10:44
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая

Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru вчера в 14:00
Происшествия

Аэропорт Екатеринбурга эвакуировали в связи с сообщением об угрозе

ТАСС вчера в 22:37
Политика

Майкл Блумберг официально стал кандидатом в президенты США

Миллиардер Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, официально стал одним из кандидатов в президенты Соединенных штатов.
NewInform вчера в 21:37
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