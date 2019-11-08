Политика
РИА НовостиБудущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Политика
Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью
Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью.
Армия и оружие
Крейсерскую атомную подлодку «Томск» поставят на ремонт в 2020 году
В будущем году Минобороны РФ подпишет контракт на ремонт крейсерской атомной подлодки «Томск» проекта 949А («Антей») Тихоокеанского флота.
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Армия и оружие
Возле американской базы в Ираке упали 17 ракет
Культура
Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей
В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
Происшествия
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Здоровье
В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни
Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Киберспорт
В Steam начались предзаказы Death Stranding за 3499 рублей
Предзаказы Death Stranding стартовали в Steam.
Шоу-бизнес
Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк
Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Транспорт
Начались продажи билетов на поезд в Крым
Начались продажи билетов на поезда до Крыма.
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Хоккей
«Тампа» обыграла «Баффало» в Стокгольме с голом Кучерова
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Футбол
Нога Акинфеева снова в деле. Вратарь спас ЦСКА в матче Лиги Европы
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев спас свою команду во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша».
Политика
Зеленский назвал Украину стартапом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну «одним из самых привлекательных стартапов» на Земле.
Общество
В Грузии начались протесты в связи с показом фильма про геев
Из-за премьеры фильма об однополой любви в Тбилиси начались митинги. Протестующие собрались у кинотеатров и требуют запретить кино про геев.
Происшествия
СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.
Наука
Сильное электрическое поле вынудило молекулу аммиака перестать выворачиваться
Ученые из MIT и Сеульского университета исследовали поведение молекулы аммиака в матрице аргона в сильных электрических полях напряженностью до 200 миллионов вольт на метр.
Наука
Ученые из Беркли разработали более совершенные аккумуляторы для хранения возобновляемой энергии
Новые мембраны дают возможность производить дешевые батареи, которые можно использовать в домах или на производстве для хранения возобновляемой энергии.
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Политика
Майкл Блумберг официально стал кандидатом в президенты США
Миллиардер Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, официально стал одним из кандидатов в президенты Соединенных штатов.