Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБудущее «Спартака» зависит от того, есть ли решение по лету-2020

Ростов — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 28 сентября
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Себастьян Шиманьски
22′
Заурбек Плиев
Ивелин Попов
25′
Эльдор Шомуродов
37′
46′
Артур Юсупов
Оскар Хильемарк
47′
Шарль Каборе
Хорен Байрамян
54′
Ивелин Попов
64′
66′
Заурбек Плиев
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
67′
68′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
70′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
81′
Бактиер Зайнутдинов
82′
84′
Жоаозиньо
Эльдор Шомуродов
Александр Долгов
86′
1 фото
Что касается «Динамо», то команда в кризисе, который можно сравнить с тем, что есть у красно-белых. Но «Динамо» мне нравится больше, и тренеру Дмитрию Хохлову надо найти решения — при этом не вижу, что нужно его менять.
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