с чего всё началось

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.

Салливан рассказал об условиях улучшения отношений России и США

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