Политика
РИА НовостиБудущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
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Будущий американский посол в РФ призвал Москву выполнять минские соглашения
Московский Комсомолецвчера в 16:59
Салливан на встрече с Лавровым призвал Россию выполнять минские договоренности
Интерфаксвчера в 17:23
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Политика
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Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом возросло до шести
«Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой, шестеро человек погибли, в том числе 6-летний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
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Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
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Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
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Мать Юлии Началовой записала видеообращение к россиянам
Мать певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте нынешнего года от остановки сердца на фоне сепсиса, Таисия записала видеообращение к россиянам.
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Парламент Боливии принял закон о новых выборах без Эво Моралеса
Обе палаты боливийского парламента в субботу, 23 ноября, одобрили законопроект, открывающий путь к новым президентским выборам в стране.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Здоровье
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Футбол
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Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед»: как завершится поединок?
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
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В работе XIX Съезда «Единой России» принимают участие партийцы Колымы
Как сообщалось ранее, в работе Съезда принимает участие делегация Магаданской области во главе с членом Высшего совета партии, губернатором Колымы Сергеем Носовым.
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Глава ВМС США отрицает намерения уйти в отставку из-за Трампа
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Армия и оружие
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Политика
Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию
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Эксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики
Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека".
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Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт
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Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
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Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Super поступила в продажу
NVIDIA выпустила в продажу видеокарту GeForce GTX 1650 Super. Об этом объявили на официальном сайте производителя.