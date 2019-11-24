Политика

РИА НовостиРИА НовостиБудущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
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Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

РБКвчера в 17:57

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Будущий американский посол в РФ призвал Москву выполнять минские соглашения

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Коммерсантъвчера в 17:34

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

РИА Новостивчера в 16:55
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Политика

США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
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Мэр Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхова домой после ДТП произошедшего в минувшую субботу, 23 ноября, пишет ТАСС.
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Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом возросло до шести

«Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой, шестеро человек погибли, в том числе 6-летний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
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Реальный запас хода с Lexus UX 300e будет от 250 до 300 км, но производитель заявляет, что по циклу NEDC машина на одном заряде сможет проехать до 400 км. Первый электрокар Lexus в Китае и Европе появится в 2020 году, а в Японии продажи кроссовера начнутся в 2021 году.
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Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. Накануне его отстранили от должности.
Авторадио вчера в 06:24
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Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
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Наука

Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона

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Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
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В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
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Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
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Мать Юлии Началовой записала видеообращение к россиянам

Мать певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте нынешнего года от остановки сердца на фоне сепсиса, Таисия записала видеообращение к россиянам.
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Обе палаты боливийского парламента в субботу, 23 ноября, одобрили законопроект, открывающий путь к новым президентским выборам в стране.
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На протяжении месяца, с 21 ноября по 21 декабря, с 9.00 до 18.00, в Ялте и поселках проводят выездные приемы 16 врачей — узких специалистов Федерального медико-биологического агентства.
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Фанаты «Факела» выбежали на поле и подрались с игроками в матче ФНЛ

По ходу матча четыре болельщика выбежали на поле и подрались с игроками «Факела».
Metaratings вчера в 11:10
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Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России

Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
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«Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед»: как завершится поединок?

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Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
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Коммерсантъ 01:30
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Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты

Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
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Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

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Эксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики

Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека".
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Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт

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Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 22 ноября в 04:33
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Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Super поступила в продажу

NVIDIA выпустила в продажу видеокарту GeForce GTX 1650 Super. Об этом объявили на официальном сайте производителя.
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