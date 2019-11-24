Политика

РБКРБКБудущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
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Салливан назвал главные условия улучшения отношений России и США

Газета.Ru01:51

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

РБКвчера в 17:57

Салливан назвал условия для улучшения диалога России и США

ТАССвчера в 17:17

Салливан призвал Россию отказаться от попыток подорвать демократию США

Коммерсантъвчера в 17:34

Салливан на встрече с Лавровым призвал Россию выполнять минские договоренности

Интерфаксвчера в 17:23

Салливан рассказал об условиях улучшения отношений России и США

RT на русскомвчера в 17:41

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

РИА Новостивчера в 16:55
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Общество

Люксовый бренд раскритиковали за напоминание о Холокосте

Газета.Ru 00:21
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как второму пилоту стало плохо.
ТАСС 03:18
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Здоровье

Названы снижающие тестостерон продукты

Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Профиль вчера в 03:12
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Авто

Эксперт рассказал, как не дать «замерзнуть» автомобилю

Эксперт сферы авторынка дал советы, как не дать замерзнуть автомобилю.
OAnews вчера в 23:00
Армия и оружие

Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийском Хасеке

РБК вчера в 22:54
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Челси» в матче чемпионата Англии

"Манчестер Сити" прервал победную серию "Челси" из шести матчей в АПЛ, последний раз подопечные Фрэнка Лэмпарда не сумели одержать победу 22 сентября в домашней игре против "Ливерпуля" (1:2). Клуб из Манчестера одержал 55-ю победу над "Челси", всего команды провели между собой 155 матчей, лондонская команда выиграла в 61 встрече, еще 39 матчей завершились ничейным результатом.
ТАСС Спорт вчера в 14:37
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости вчера в 22:37
Теннис

Матч Федерера и Зверева в Мехико побил мировой рекорд посещаемости

Предыдущий рекорд был установлен на выставочном матче в Бельгии между Ким Клийстерс и Сереной Уильямс в 2010 году в Бельгии.
Матч ТВ 02:36
Экономика

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
РИА Новости 03:02
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия вчера в 16:43
Недвижимость

Вторичная недвижимость Перми за год подорожала на 8%

С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года цена 1 кв. м на рынке вторичной недвижимости Перми выросла на 8% (с 56,4 тыс. руб. до 60,7 тыс. руб.).
Новый компаньон 02:41
Хоккей

Ничушкин прервал безголевую серию, составлявшую 91 матч

Спорт-Экспресс вчера в 22:15
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Футбол

«Урал» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Спартак» на «Чемпионате» Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска.
Чемпионат 03:00
Общество

Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 03:41
Футбол

Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле

РИА Новости 02:39
Общество

Путин поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил известного кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения.
REGNUM 03:25
Политика

Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия

РИА Новости вчера в 21:48
Гаджеты

Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G

Компания Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G, который был выпущен с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти.
Дни24 01:22
Культура

«Вы моя люблю, Краснодар!»: что сказала Полина Гагарина на концерте в Калининграде

Prim.News вчера в 02:19
Футбол

Сульшер рассказал о планах «МЮ» на зимнее трансферное окно

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал о возможных трансферах команды в зимнее трансферное окно.
Sport.ru 03:59
Транспорт

Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД

В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
Интерфакс 01:43
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Политика

Миссия МВФ завершила работу на Украине – глава миссии Рон ван Роден

Есть информация, что вчера миссия МВФ в Украине сообщила в центральный офис Международного Валютного Фонда о том, что условий для выдачи кредита Украине нет.
ИА REX вчера в 14:45
Общество

Синоптики назвали последствия арктического вторжения

«Сухое» арктическое вторжение, из-за которого резко понизилась температура в европейской части России, грозит растениям.
Известия 02:48
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 00:13
Происшествия

Два теплохода загорелись в Астрахани

Два речных теплохода загорелись в Трусовском районе Астрахани в ночь на воскресенье, 24 ноября.
Известия вчера в 21:29
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