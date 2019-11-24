Политика
РБКБудущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Читать в источнике
Оценить172
Подробнее о событии
Показать все источники
Салливан на встрече с Лавровым призвал Россию выполнять минские договоренности
Интерфаксвчера в 17:23
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:50, Ашберн
Происшествия
Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как второму пилоту стало плохо.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Авто
Эксперт рассказал, как не дать «замерзнуть» автомобилю
Эксперт сферы авторынка дал советы, как не дать замерзнуть автомобилю.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Челси» в матче чемпионата Англии
"Манчестер Сити" прервал победную серию "Челси" из шести матчей в АПЛ, последний раз подопечные Фрэнка Лэмпарда не сумели одержать победу 22 сентября в домашней игре против "Ливерпуля" (1:2). Клуб из Манчестера одержал 55-ю победу над "Челси", всего команды провели между собой 155 матчей, лондонская команда выиграла в 61 встрече, еще 39 матчей завершились ничейным результатом.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Теннис
Матч Федерера и Зверева в Мехико побил мировой рекорд посещаемости
Предыдущий рекорд был установлен на выставочном матче в Бельгии между Ким Клийстерс и Сереной Уильямс в 2010 году в Бельгии.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Недвижимость
Вторичная недвижимость Перми за год подорожала на 8%
С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года цена 1 кв. м на рынке вторичной недвижимости Перми выросла на 8% (с 56,4 тыс. руб. до 60,7 тыс. руб.).
Хоккей
Ничушкин прервал безголевую серию, составлявшую 91 матч
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
Футбол
«Урал» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Спартак» на «Чемпионате» Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска.
Общество
Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве
Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Футбол
Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле
Общество
Путин поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил известного кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения.
Политика
Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия
Гаджеты
Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G
Компания Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G, который был выпущен с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти.
Культура
«Вы моя люблю, Краснодар!»: что сказала Полина Гагарина на концерте в Калининграде
Футбол
Сульшер рассказал о планах «МЮ» на зимнее трансферное окно
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал о возможных трансферах команды в зимнее трансферное окно.
Транспорт
Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД
В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Политика
Миссия МВФ завершила работу на Украине – глава миссии Рон ван Роден
Есть информация, что вчера миссия МВФ в Украине сообщила в центральный офис Международного Валютного Фонда о том, что условий для выдачи кредита Украине нет.
Общество
Синоптики назвали последствия арктического вторжения
«Сухое» арктическое вторжение, из-за которого резко понизилась температура в европейской части России, грозит растениям.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Происшествия
Два теплохода загорелись в Астрахани
Два речных теплохода загорелись в Трусовском районе Астрахани в ночь на воскресенье, 24 ноября.