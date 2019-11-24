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РБКБудущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
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Салливан на встрече с Лавровым призвал Россию выполнять минские договоренности
Интерфаксвчера в 17:23
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