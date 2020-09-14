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Газета.Ru
Газета.Ru

Новый глава правящей партии Японии высказался о принадлежности Курил

Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга объяснил свою позицию по принадлежности четырех Курильских островов. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, он будет продолжать диалог с Россией, чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов.В источнике
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Газета.Ru

Новый глава правящей партии Японии высказался о принадлежности Курил

Газета.Ru06:20
Lenta.ru

Будущий премьер Японии высказался о Курилах

Lenta.ru06:17
Комсомольская правда

Новый глава правящей партии Японии считает важным прояснить принадлежность южных Курил

Комсомольская правда06:00
Известия

Будущий премьер Японии высказался о Курилах и отношении с Россией

Известия06:07
ТАСС

Суга заявил, что Япония должна обсуждать с Россией принадлежность всех южных Курил

ТАСС06:01
REGNUM

Новый лидер правящей партии Японии заявил о важности переговоров по Курилам

REGNUM06:13
РИА Новости

Новый лидер правящей партии Японии высказался о проблеме Курил

РИА Новости05:58

МИД Ирана опроверг обвинения в подготовке покушения на посла США в ЮАР

В воскресенье газета Politico со ссылкой на представителей американских спецслужб опубликовала информацию о том, что власти Ирана рассматривают возможность организации покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
ТАСС04:43
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Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженного природного газа из США.
Газета.Ru21:10
5

Представитель Зеленского объяснил отказ Украины поставлять воду в Крым

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел подчеркнула, что вопрос обеспечения Республики Крым питьевой водой касается не только России, но также и Украины.
iReactorвчера в 13:56
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Тимати оставил Решетову в элитной квартире

Известный российский хип-хоп исполнитель, продюсер и предприниматель Тимати после расставания оставил своей бывшей неофициальной супруге Анастасии Решетовой пентхаус, расположенный в одной из столичных высоток.
Lenta.ru05:45
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