Новая скоростная автотрасса Москва - Казань, которую планируют построить в 2027 году, в перспективе может быть продлена до Владивостока. Об этом ТАСС рассказал глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. "Мы бы хотели, чтобы она [трасса Москва - Казань] дошла до Владивостока.

с чего всё началось

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.

Политика На выборах в Гонконге побеждает продемократический блок В воскресенье в Гонконге прошли выборы в советы 18 городских округов. На 452 места претендовали 1090 кандидатов.

Экономика «Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.

Экономика Минфин в 2023 году впервые раскроет сводную отчетность госкомпаний Минфин в 2023 году планирует впервые составить и опубликовать консолидированную финансовую отчетность за 2022 год по всему сектору госуправления: по госкорпорациям и госкомпаниям, унитарным предприятиям и бюджетным учреждениям.

Политика Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе Международный общественный трибунал, призванный рассмотреть провокацию украинских военных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, состоится весной 2020 года, передает РИА Новости.

Экономика Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах Примерно 200 тысяч рублей - столько россияне хранят в среднем на депозите в банке. Фактически это деньги "на черный день".

Экономика МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Происшествия Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.

Политика Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны «Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — сказал лидер ЛДПР «Известиям».

Авто Эксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть» Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле наиболее часто замерзают с наступлением морозов и что нужно делать, чтобы этого не произошло.