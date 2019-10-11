Экономика
ИА Клерк.РуБудут новые правила оспаривания кадастровой
Правительство хочет изменить механизм оспаривания кадастровой стоимости и это может привести к массовым судебным спорам.
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На Вологодчине заявили о росте кадастровой стоимости земли в десятки раз
РБК-Вологда11 октября в 02:28
Правительство России ввело изменения в процедуру кадастровой оценки недвижимости
Невские Новости10 октября в 23:25
Правительство хочет ужесточить механизм оспаривания кадастровой стоимости
Ведомости10 октября в 18:58
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
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Переход на цифровое вещание завершился в России
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Самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Газета.Ru вчера в 15:45
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Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом
Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
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В ПА НАТО рассмотрят доклад по Украине
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Новостной фронт вчера в 23:53
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В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
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Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек
Утром в понедельник в Подмосковье электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
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Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
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Экономика
Минкомсвязь: Россия претендует на 15% рынка виртуальной реальности
Развитие технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) позволит России через 4-5 лет занять более 15% мирового рынка в этой сфере, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
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Общество
Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья
В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Происшествия
В Ленинградской области зарезали диджея
Конфликт между диджеем и посетителем одного из баров Кировского района Ленинградской области произошел из-за не устраивавшего последнего репертуара.
REGNUM вчера в 18:54
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R 12 октября в 02:49
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Футбол
Хавбек «Зенита» прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал сообщения СМИ о том, что между футболистом и генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки закрутился роман.
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Футбол
Черчесов назвал главную задачу сборной России по футболу
Футболисты сборной России, которые вышли на чемпионат Европы (ЧЕ) 2020 года, решили «локальную задачу».
REGNUM вчера в 15:28
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Задержан активист, которого СМИ называли «организатором массовых беспорядков» 27 июля
В Москве задержали активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл «организатором массовых беспорядков» в Москве 27 июля.
Коммерсантъ 02:12
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В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
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Путин посетит Саудовскую Аравию 12 лет спустя
Президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию.
Вести.Ru 02:45
Финансы
ФРС США возвращается к скупке активов
Федеральная резервная система (ФРС) США будет ежемесячно покупать казначейские бумаги на $60 млрд, что не делала с 2014 года.
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Эрдоган ожидал негативную реакцию на операцию в Сирии со стороны ЕС, потому его угроза отправить на Запад 3,6 млн сирийских беженцев весома.
Взгляд.ру 01:39
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В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
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Общество
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Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:34
Происшествия
Выходец с Кавказа убит в Киеве
Убитый - 33-летний выходец с Кавказа Арслан Гусейнов, который является противником российских властей, сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук.
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