Правительство хочет изменить механизм оспаривания кадастровой стоимости и это может привести к массовым судебным спорам.

Происшествия Самолет ВВС Канады разбился в США Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.

Политика Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.

Общество Лавров рассказал о случайном поступлении в МГИМО Министр объяснил, что поступил в МГИМО только потому, что экзамены там были на месяц раньше.

Политика В ПА НАТО рассмотрят доклад по Украине В воскресенье, 13 октября Парламентская ассамблея НАТО приняла доклад касающийся войны на Донбассе, реформ и свободы слова на Украине подготовленный Канадой.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Происшествия Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек Утром в понедельник в Подмосковье электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.

Экономика Минкомсвязь: Россия претендует на 15% рынка виртуальной реальности Развитие технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) позволит России через 4-5 лет занять более 15% мирового рынка в этой сфере, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

Общество Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.

Происшествия В Ленинградской области зарезали диджея Конфликт между диджеем и посетителем одного из баров Кировского района Ленинградской области произошел из-за не устраивавшего последнего репертуара.

Общество В США найдена рыба, способная жить даже без воды На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.

Наука Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.

Футбол Хавбек «Зенита» прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал сообщения СМИ о том, что между футболистом и генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки закрутился роман.

Футбол Черчесов назвал главную задачу сборной России по футболу Футболисты сборной России, которые вышли на чемпионат Европы (ЧЕ) 2020 года, решили «локальную задачу».

Происшествия Задержан активист, которого СМИ называли «организатором массовых беспорядков» 27 июля В Москве задержали активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл «организатором массовых беспорядков» в Москве 27 июля.

Политика В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.

Финансы ФРС США возвращается к скупке активов Федеральная резервная система (ФРС) США будет ежемесячно покупать казначейские бумаги на $60 млрд, что не делала с 2014 года.

Армия и оружие Guardian: Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада Эрдоган ожидал негативную реакцию на операцию в Сирии со стороны ЕС, потому его угроза отправить на Запад 3,6 млн сирийских беженцев весома.

Общество Нобелевская премия по экономике: эксперты назвали главных претендентов Имя лауреата Нобелевской премии по экономике объявят сегодня, а вот вручение наград пройдет 10 декабря.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Технологии Telegram может отложить запуск криптовалюты Gram Команда мессенджера Telegram Павла Дурова изучает вопрос о том, что делать после решения властей США временно заблокировать выпуск криптовалюты Gram, сообщил The Bell со ссылкой на письмо команды инвесторам.

Общество В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.