Экономика
ИА Клерк.РуБудут новые правила оспаривания кадастровой
Новый законопроект, уже одобренный правительством, предлагает ликвидировать комиссии и перенести досудебное оспаривание в государственные бюджетные учреждения, которые проводят оценку.
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Правительство хочет ужесточить механизм оспаривания кадастровой стоимости
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