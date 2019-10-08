Буффон является рекордсменом сборной Италии по количеству проведенных встреч (176). Свой последний матч за сборную 41-летний вратарь провел в ноябре 2017 года, когда Италия играла второй стыковой матч со Швецией за выход на ЧМ-2018.

Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии

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