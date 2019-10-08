Футбол

Sport24.ruSport24.ruБуффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии

Буффон является рекордсменом сборной Италии по количеству проведенных встреч (176). Свой последний матч за сборную 41-летний вратарь провел в ноябре 2017 года, когда Италия играла второй стыковой матч со Швецией за выход на ЧМ-2018.
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Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии

Soccer.ru05:55

Буффон и Де Росси проведут прощальный матч за сборную Италии после завоевания путевки на ЧЕ-2020

Советский спортвчера в 15:18

Буффон и Де Росси получат шанс сыграть прощальный матч за Италию

Чемпионатвчера в 14:45

Буффона и Де Росси вызовут в сборную Италии для прощального матча

Матч ТВвчера в 14:24

Буффона и Де Росси вызовут в сборную Италии для прощального матча

Sportbox.RUвчера в 14:24

Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии

Спорт-Экспрессвчера в 13:46

Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии

Sport24.ruвчера в 11:58
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
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В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
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"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
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Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи

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Вышел трейлер еще одного спин-оффа «Ходячих мертвецов»

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Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
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ВТБ обещает пока не вводить отрицательные ставки по долларовым вкладам

ВТБ не видит необходимости введения отрицательных ставок по долларовым вкладам, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.
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ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

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«Нафтогаз» отказался от продления старого контракта на транзит газа

Глава украинской газотранспортной компании «Нафтогаз» Андрей Скобелев считает продление старого контракта с российским поставщиком газа Газпромом бессмысленным.
REGNUM 06:15
Теннис

Рублев вышел в третий круг турнира в Шанхае

Спорт день за днем 05:59
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Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию

Вести.Ru 05:03
Экономика

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов остался на втором месте в рейтинге UFC

REGNUM 06:27
Армия и оружие

Иран начал необъявленные военные учения на границе с Турцией

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Российский союз туриндустрии назвал альтернативы отдыха в Турции

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали о странах, в которых можно отдохнуть вместо переполненных курортов в Турции.
Газета.Ru 06:12
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Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН

Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
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Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР

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Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
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Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» запущена с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1.
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В Германии разбился истребитель F-16 ВВС США

В Германии потерпел аварию истребитель F-16. Об этом сообщает телерадиокомпания SWR.
Труд вчера в 11:23
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В Кургане обнаружили нелегальный крематорий

В Кургане обнаружен незаконный крематорий. Он находится в здании заброшенного цеха. На кадрах видно, что центре помещения стоит печь.
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
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Огромный концертно-выставочный комплекс построят в Петрозаводске

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Футбол

Нагельсман может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Контракт Сульшера с клубом рассчитан до лета 2022 года. Нагельсман сейчас возглавляет «РБ Лейпциг».
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Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
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Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

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Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Ювентус». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Даниэле Де Росси
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник «Бока Хуниорс», бывший капитан «Ромы», бывший игрок национальной сборной Италии. Чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, лучший молодой футболист Серии A 2006 года. Обладатель Кубка Италии 2007 и 2008 годов.
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