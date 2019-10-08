Футбол
Sport24.ruБуффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии
Буффон является рекордсменом сборной Италии по количеству проведенных встреч (176). Свой последний матч за сборную 41-летний вратарь провел в ноябре 2017 года, когда Италия играла второй стыковой матч со Швецией за выход на ЧМ-2018.
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Буффон и Де Росси проведут прощальный матч за сборную Италии после завоевания путевки на ЧЕ-2020
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Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР
Все командировки депутатов Госдумы в США отменяются до тех пор, пока Вашингтон не объяснит ситуацию с допросом сотрудниками ФБР члена нижней палаты парламента РФ Инги Юмашевой и не принесет за нее извинения, сообщила советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.
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Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» запущена с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1.
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Контракт Сульшера с клубом рассчитан до лета 2022 года. Нагельсман сейчас возглавляет «РБ Лейпциг».
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«Яндекс» вывел на рынок мини-«Яндекс.Станцию» с управлением жестами
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