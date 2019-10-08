Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и полузащитник «Бока Хуниорс» Даниеле Де Росси могут быть вызваны в сборную Италии для прощального матча, сообщает Gazzetta dello Sport. Это произойдет не раньше получения путевки на Евро-2020.

Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии

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