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Евро-футбол.руЕвро-футбол.руБуффон объяснил, зачем переходил в «ПСЖ»

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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объяснил свой переход в «ПСЖ». Напомним, Буффон перебрался в парижский клуб прошлым летом, но уже через год вернулся в ряды «Ювентуса».
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