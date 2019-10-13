Футбол
Евро-футбол.руБуффон объяснил, зачем переходил в «ПСЖ»
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объяснил свой переход в «ПСЖ». Напомним, Буффон перебрался в парижский клуб прошлым летом, но уже через год вернулся в ряды «Ювентуса».
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