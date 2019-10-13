Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объяснил свой переход в «ПСЖ». Напомним, Буффон перебрался в парижский клуб прошлым летом, но уже через год вернулся в ряды «Ювентуса».

Буффон объяснил, зачем переходил в «ПСЖ»

Все про Спорт ру

Единоборства Усик удачно дебютировал в супертяжелом весе В ночь с 12 на 13 октября в американском Чикаго состоялся вечер бокса, главными событиями которого стали поединки с участием украинца Александра Усика, дебютирующего в супертяжелом весе, и россиянина Дмитрия Бивола, в шестой раз защищающим титул чемпиона мира среди полутяжей по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Футбол Тедеско прилетит в «Спартак» в воскресенье Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско прилетит в Москву в воскресенье, чтобы заключить основной контракт с футбольный клубом "Спартак", сообщает портал "Чемпионат".

Происшествия В Киеве на улице застрелили человека В Киеве в результате стрельбы на улице убит мужчина, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщается на странице в Facebook полиции Киева.

Политика Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.