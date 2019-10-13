Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руБуффон объяснил, зачем переходил в «ПСЖ»

3 фото
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объяснил свой переход в «ПСЖ». Напомним, Буффон перебрался в парижский клуб прошлым летом, но уже через год вернулся в ряды «Ювентуса».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Зачем Буффон переходил в «ПСЖ»?

Все про Спорт ру13:06

«Я бы завершил карьеру еще в прошлом году». Буффон — о контракте с «ПСЖ» и возвращении в Турин

Sportbox.RU10:37

Буффон объяснил, зачем переходил в «ПСЖ»

Евро-футбол.ру11:33

«Я бы завершил карьеру еще в прошлом году». Буффон — о контракте с «ПСЖ» и возвращении в Турин

Матч ТВ10:37

Буффон рассказал, зачем на сезон переходил в «ПСЖ»

Чемпионат12:04

Буффон объяснил, зачем переходил в «ПСЖ» на один сезон

Sport24.ru10:05

Буффон рассказал, почему он решил вернуться в Турин

Soccer.ru07:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

RT на русском 05:38
Происшествия

Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли

РИА Новости 13:02
Хоккей

Дубль Капризова принес ЦСКА победу над «Сочи» в матче КХЛ

Московский ЦСКА обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:29
Футбол

Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020

Сборная России уверенно обыграла киприотов. И вместе с тем гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
Lenta.ru 14:35
Авто

Porsche и Boeing планируют разработать летающий электромобиль

Первоначально Porsche будет сотрудничать с дочерней компанией Boeing — Aurora Flight Sciences.
Тарантас Ньюс 11 октября в 03:54
Единоборства

Усик удачно дебютировал в супертяжелом весе

В ночь с 12 на 13 октября в американском Чикаго состоялся вечер бокса, главными событиями которого стали поединки с участием украинца Александра Усика, дебютирующего в супертяжелом весе, и россиянина Дмитрия Бивола, в шестой раз защищающим титул чемпиона мира среди полутяжей по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Газета.Ru 03:18
Происшествия

В ДТП в Ростовской области погибли трое взрослых и ребёнок

В Ростовской области вечером в воскресенье, 13 октября, произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Donnews.ru 12:05
Футбол

Тедеско прилетит в «Спартак» в воскресенье

Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско прилетит в Москву в воскресенье, чтобы заключить основной контракт с футбольный клубом "Спартак", сообщает портал "Чемпионат".
Московский Комсомолец вчера в 12:14
Армия и оружие

Сирийская армия направилась на север страны

RT на русском 14:20
Происшествия

В Киеве на улице застрелили человека

В Киеве в результате стрельбы на улице убит мужчина, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщается на странице в Facebook полиции Киева.
РБК 14:26
Политика

Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию

Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
Общество

В Екатеринбурге подводят итоги опроса по выбору места для храма

REGNUM 12:51
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru 10:46
Политика

МИД РФ: США задолжали ООН миллиард долларов

Москва призвала государства-члены ООН к бюджетной самодисциплине, ведь только США должны регулярному бюджету ООН 1 миллиард долларов.
Вести.Ru 06:45
Наука

Красное мясо не влияет на возникновение рака

Волгоградская правда вчера в 23:00
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Гаджеты

Первые подробности о процессорах AMD Ryzen 4000. Вырастут и частоты, и показатель IPC

Процессоры Ryzen первого поколения получились очень успешными.
iXBT.com вчера в 12:31
Спорт

Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Коммерсантъ вчера в 04:42
Здоровье

Шум в ушах свидетельствует о нарушениях в организме

Шум в ушах иногда свидетельствует об опухоли головного мозга, предупреждает МедикФорум.
Соловей.Инфо вчера в 04:17
Спорт

Российские гимнасты завоевали 9 медалей на чемпионате мира

Вести.Ru 10:34
Происшествия

В Москве прошла серия пикетов в поддержку осужденного активиста Котова

РБК 11:30
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги

Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Народные новости 11 октября в 06:26
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

Российская газета 09:54
Политика

Зеленский обещал справедливого мира для ветеранов Донбасса

Украинский лидер пообещал, что мир в регионе будет достигнут не любой, а справедливый.
SM News 12:34
Футбол

Дзюба поздравил Россию с выходом сборной на чемпионат Европы

Нападающий сборной России Артём Дзюба поздравил соотечественников с выходом национальной команды в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 14:37
Армия и оружие

Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России

RT на русском 10:21
Кино

Фильм «Джокер» собрал в российском прокате больше миллиарда рублей

Красная весна вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Дочь Шнурова на прощальном концерте отца потеряла телефон

Серафима, 26-летняя дочь Сергея Шнурова, поделилась в stories Instagram впечатлениями от прощального концерта папы.
Телепрограмма 03:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Ювентус». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. Самый титулованный клуб страны. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное