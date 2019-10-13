Футбол
Евро-футбол.руБуффон объяснил, зачем переходил в «ПСЖ»
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объяснил свой переход в «ПСЖ». Напомним, Буффон перебрался в парижский клуб прошлым летом, но уже через год вернулся в ряды «Ювентуса».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
Хоккей
Дубль Капризова принес ЦСКА победу над «Сочи» в матче КХЛ
Московский ЦСКА обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Футбол
Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
Сборная России уверенно обыграла киприотов. И вместе с тем гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
Авто
Porsche и Boeing планируют разработать летающий электромобиль
Первоначально Porsche будет сотрудничать с дочерней компанией Boeing — Aurora Flight Sciences.
Единоборства
Усик удачно дебютировал в супертяжелом весе
В ночь с 12 на 13 октября в американском Чикаго состоялся вечер бокса, главными событиями которого стали поединки с участием украинца Александра Усика, дебютирующего в супертяжелом весе, и россиянина Дмитрия Бивола, в шестой раз защищающим титул чемпиона мира среди полутяжей по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Происшествия
В ДТП в Ростовской области погибли трое взрослых и ребёнок
В Ростовской области вечером в воскресенье, 13 октября, произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Футбол
Тедеско прилетит в «Спартак» в воскресенье
Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско прилетит в Москву в воскресенье, чтобы заключить основной контракт с футбольный клубом "Спартак", сообщает портал "Чемпионат".
Армия и оружие
Сирийская армия направилась на север страны
Происшествия
В Киеве на улице застрелили человека
В Киеве в результате стрельбы на улице убит мужчина, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщается на странице в Facebook полиции Киева.
Политика
Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию
Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Политика
МИД РФ: США задолжали ООН миллиард долларов
Москва призвала государства-члены ООН к бюджетной самодисциплине, ведь только США должны регулярному бюджету ООН 1 миллиард долларов.
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение рака
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Гаджеты
Первые подробности о процессорах AMD Ryzen 4000. Вырастут и частоты, и показатель IPC
Процессоры Ryzen первого поколения получились очень успешными.
Спорт
Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Здоровье
Шум в ушах свидетельствует о нарушениях в организме
Шум в ушах иногда свидетельствует об опухоли головного мозга, предупреждает МедикФорум.
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги
Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Политика
Зеленский обещал справедливого мира для ветеранов Донбасса
Украинский лидер пообещал, что мир в регионе будет достигнут не любой, а справедливый.
Футбол
Дзюба поздравил Россию с выходом сборной на чемпионат Европы
Нападающий сборной России Артём Дзюба поздравил соотечественников с выходом национальной команды в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
Армия и оружие
Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате больше миллиарда рублей
Шоу-бизнес
Дочь Шнурова на прощальном концерте отца потеряла телефон
Серафима, 26-летняя дочь Сергея Шнурова, поделилась в stories Instagram впечатлениями от прощального концерта папы.