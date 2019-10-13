Футбол
Sport24.ruБуффон объяснил, зачем переходил в «ПСЖ» на один сезон
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объяснил, зачем в прошлом сезоне перешел в «ПСЖ». По его словам, ему нужен был новый вызов для продолжения карьеры.
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Армия и оружие
Путин заявил, что Россия создаст комплексы, преодолевающие любую ПРО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
Суть событий вчера в 09:31
Армия и оружие
Пентагон решил эвакуировать тысячу военных с севера Сирии
Как проинформировал глава Пентагона Марк Эспер, Соединенные Штаты готовятся эвакуировать около тысячи военных с севера Сирии.
RuNews24.ru 12:16
Политика
Три тысячи элистинцев вышли на митинг против Трапезникова
Кавказский узел 12:52
Политика
Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
РИА Новости 15:12
Футбол
Сборная России по футболу вышла на Евро-2020
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
Lenta.ru 13:54
Футбол
Головин: вся команда думает о победе на Евро-2020, мы готовы к этому
Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу в матче отбора Евро-2020 с Кипром (5:0) и выход в финальную стадию турнира.
Чемпионат 15:40
Кино
Фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Газета.Ru вчера в 04:45
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
REGNUM вчера в 10:57
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Газета.Ru 06:05
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Экономика
Новое решение по Усть-Луге грозит Прибалтике потерями
Политическая Экспертиза 03:57
Шоу-бизнес
Джордж Клуни изменил жене Амаль с 30-летней актрисой
30-летняя актриса 58-летний Джордж Клуни познакомились на съемках рекламного ролика.
Bimru.ru 04:38
Единоборства
Усик удачно дебютировал в супертяжелом весе
В ночь с 12 на 13 октября в американском Чикаго состоялся вечер бокса, главными событиями которого стали поединки с участием украинца Александра Усика, дебютирующего в супертяжелом весе, и россиянина Дмитрия Бивола, в шестой раз защищающим титул чемпиона мира среди полутяжей по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Газета.Ru 03:18
Футбол
Сборная Нидерландов переиграла Белоруссию в матче отбора Евро-2020
Ранее сообщалось, что сборная Бельгии обыграла команду Казахстана в матче отбора Евро-2020.
Газета.Ru 13:50
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Политика
Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:18
Космос
Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» перенесли на 2020 год
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк отложили с конца 2019 на 2020 год, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 11 октября в 20:30
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Футбол
Артем Дзюба: «Бил, бью, буду бить — это не мой случай. Но слова Кержакова я запомнил»
Победили уверенно, качественно, теперь нам предстоит матч с бельгийцами — проверить себя.
Спорт-Экспресс 15:55
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек
До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис».
REGNUM 09:01
Шоу-бизнес
Актриса Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли. Об этом она сообщила в Instagram.
РИА Новости 07:25
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги
Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Народные новости 11 октября в 06:26
Гаджеты
Первые подробности о процессорах AMD Ryzen 4000. Вырастут и частоты, и показатель IPC
Процессоры Ryzen первого поколения получились очень успешными.
iXBT.com вчера в 12:31
Культура
Шнуров предложил заменить депутатов на порноактеров
Шнуров аргументировал свое мнение тем, что такая Госдума поможет решить проблему рождаемости в России.
Рамблер 11:10
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда вчера в 11:50
Армия и оружие
Россия усадила сирийцев и курдов за стол переговоров
Представители сирийского правительства и возглавляемого курдами движения «Сирийские демократические силы» (СДС) сели за стол переговоров на российской авиабазе Хмеймим.
Lenta.ru 14:39
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59