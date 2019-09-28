Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUБуффон побил рекорд Мальдини на клубном уровне

Ювентус — СПАЛ
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
Сами Хедира
32′
Миралем Пьянич
45′
56′
Игор Жулио
57′
Алессандро Мурджа
Эспето
Сами Хедира
Эмре Джан
61′
Аарон Рэмзи
Федерико Бернардески
65′
72′
Джакопо Сала
Марко Янкович
76′
Габриэле Мончини
Альберто Палоски
Адриен Рабьо
Родриго Бентанкур
77′
Криштиану Роналду
78′
82′
Андреа Петанья
Эмре Джан
90′+2′
Приняв участие в матче 6-го тура чемпионата Италии против СПАЛ (2:0), 41-летний Буффон провел свою 903-ю игру на клубном уровне. Предыдущий рекорд (902 матча) принадлежал экс-защитнику «Милана» Паоло Мальдини, завершившего спортивную карьеру в 2009 году.
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