Футбол
Sportbox.RUБуффон побил рекорд Мальдини на клубном уровне
Сами Хедира
|32′
Миралем Пьянич
|45′
|56′
Игор Жулио
|57′
Алессандро Мурджа
Эспето
Сами Хедира
Эмре Джан
|61′
Аарон Рэмзи
Федерико Бернардески
|65′
|72′
Джакопо Сала
Марко Янкович
|76′
Габриэле Мончини
Альберто Палоски
Адриен Рабьо
Родриго Бентанкур
|77′
Криштиану Роналду
|78′
|82′
Андреа Петанья
Эмре Джан
|90′+2′
|68%
|Владение мячом
|32%
|88%
|Процент точных передач
|73%
|9
|Удары в сторону ворот
|2
|10
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|8
|3
|Офсайды
|2
|13
|Угловые
|2
|7
|Отборы
|12
|13
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
77
Буффон
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
14
Матюиди
23
Джан
5
Пьянич
33
Бернардески
30
Бентанкур
10
Дибала
7
Роналду
99
Бериша
40
Томович
23
Викари
95
Янкович
3
Жулио
21
Эспето
7
Миссироли
6
Вальдифьори
13
Реца
37
Петанья
43
Палоски
СПАЛ
Расстановка 3‑5‑2
Приняв участие в матче 6-го тура чемпионата Италии против СПАЛ (2:0), 41-летний Буффон провел свою 903-ю игру на клубном уровне. Предыдущий рекорд (902 матча) принадлежал экс-защитнику «Милана» Паоло Мальдини, завершившего спортивную карьеру в 2009 году.
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