Буффон вышел в стартовом составе в матче 10-го тура чемпионата Италии с «Дженоа». Эта игра стала для него 513-й матч за «Ювентус». По этому показателю Буффон догнал экс-нападающего туринского клуба Алессандро Дель Пьеро, у которого также 513 матчей, что является рекордом клуба.

Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по числу матчей за «Ювентус»

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