Футбол

REGNUMREGNUMБуффон повторил рекорд Дель Пьеро по числу матчей за «Ювентус»

Ювентус — Дженоа
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
4′
Франческо Кассата
Родриго Бентанкур
28′
Леонардо Бонуччи
36′
Даниэле Ругани
38′
40′
Кристиан Куаме
51′
Франческо Кассата
56′
Горан Пандев
59′
Федерико Маркетти
Блез Матюиди
Аарон Рэмзи
61′
Сами Хедира
Адриен Рабьо
61′
68′
Горан Пандев
Синан Гюмюш
Адриен Рабьо
76′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
79′
81′
Кристиан Куаме
Антонио Санабрия
84′
Кевин Агудело
Иван Радованович
Адриен Рабьо
87′
Леонардо Бонуччи
89′
Криштиану Роналду
90′+6′
Буффон вышел в стартовом составе в матче 10-го тура чемпионата Италии с «Дженоа». Эта игра стала для него 513-й матч за «Ювентус». По этому показателю Буффон догнал экс-нападающего туринского клуба Алессандро Дель Пьеро, у которого также 513 матчей, что является рекордом клуба.
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