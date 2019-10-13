Футбол

Sport24.ruSport24.ruБуффон объяснил, зачем переходил в «ПСЖ» на один сезон

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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объяснил, зачем в прошлом сезоне перешел в «ПСЖ». По его словам, ему нужен был новый вызов для продолжения карьеры.
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Зачем Буффон переходил в «ПСЖ»?

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