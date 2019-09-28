Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБуффон установил новый рекорд среди итальянских игроков

Джанлуиджи Буффон побил рекорд Паоло Мальдини среди итальянских футболистов.
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Буффон вошёл в историю итальянского футбола, побив рекорд Мальдини

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Sports.ruвчера в 16:21

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Газета.Ruвчера в 09:56

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Sport24.ruвчера в 16:53

Буффон побил рекорд Мальдини по количеству матчей за клуб среди итальянцев

Чемпионатвчера в 09:19
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Умер первый президент Крыма Юрий Мешков

Экс-президент Крыма Юрий Мешков умер на 74-м году жизни, сообщила РИА Новости дочь политика Марианна.
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В исследовании сказано, что в стране 60 процентов представителей поколения Z, то есть родившихся после 1995 года юношей и девушек, считают поездки важнейшей статьей своих расходов.
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В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
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Политика

В Австрии проходят досрочные парламентские выборы

В Австрии 29 сентября проходят досрочные парламентские выборы после скандала с бывшим вице-канцлером Кристианом Штрахе, который привел к роспуску правительства и отставке канцлера Себастьяна Курца.
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Джонсон извинился перед королевой за приостановку работы парламента

Британский премьер Борис Джонсон принес свои извинения королеве Елизавете II за то, что подвел ее, остановив работу парламента.
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РИА Новости вчера в 12:34
Футбол

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В Арктике дали баянный концерт для моржей

Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Политика

Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
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Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Общество

В Москве пройдет митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

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Происшествия

В Москве при падении автомобиля в реку погибли два человека

В результате падения автомобиля в Москву-реку в районе Коломенской набережной погибли два человека.
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Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
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Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

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Началось производство новых автобусов для Подмосковья

Новая модель автобуса создана с учетом особенностей маршрутов Подмосковья, пишет Автостат.
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В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .
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В Словакии приостановили полеты МиГ-29 после крушения истребителя

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Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.
Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Здоровье

Как распознать микроинсульт, рассказали врачи

Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru 27 сентября в 21:11
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Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом

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В Забайкальском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Забайкальском крае 29 сентября, сообщает Геологическая служба США.
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Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии

Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
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Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
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В украинских Черновцах родились сиамские близнецы

На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
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80 минут до старта: Комментарий Виталия Петрова

В Mercedes выбрали для стартового отрезка шины Medium, но сложно сказать, станет ли эта стратегия выигрышной.
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10 самых убыточных космических миссий в истории

Любая задержка шаттла стоит американцам порядка $1,3 млн в день.
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Футбол

Во время матча «Реала» и «Атлетико» ограбили дом Каземиро

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В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон

Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
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В Госдуме оценили готовность Грузии к диалогу с Россией

Российские власти настроены на конструктивный диалог с грузинскими.
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Обзор показывает, что у России есть потенциал стать лидером по производству «морских» лекарств

Вместе со своим довольно значительным морским флотом, вековыми традициями глобальных морских экспедиций, солидной научной традицией морских исследований — Россия идеально расположена для того, чтобы стать международным лидером в области биологии моря.
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