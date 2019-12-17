Происшествия
Новостной фронтБуйная акция протеста под Радой: в полицию летят камни и дымовые шашки
Под зданием Верховной Рады возобновились только закончившиеся столкновения с полицией.
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Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Общество
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Общество
В МГУ в три раза повысили студентам декабрьскую стипендию
"Ректор установил на декабрь 2019 года увеличенный размер стипендий в МГУ с целью поощрить успешно обучающихся студентов", - сообщили в пресс-службе МГУ.
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
В частном доме в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад оружия, сообщает «Интерфакс».
Общество
Госдума приняла закон о компенсациях осужденным за условия
Закон предусматривает право подозреваемых, обвиняемых, содержащихся под стражей, а также осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в исправительном учреждении, на получение компенсации в денежной форме за счет казны РФ за нарушение условий содержания соответственно под стражей или в исправительном учреждении, предусмотренных законодательством РФ и международными договорами.
Авто
Porsche Macan GTS получает обновления
Компания Porsche представила обновленный Macan в прошлом году и теперь показала обновленную версию Macan GTS.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Происшествия
К убийству главы центра «Э» Ингушетии могут быть причастны 40 человек
Следственный комитет России проверяет на причастность к покушению на главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева 30 человек, сообщает ТАСС.
Общество
Сергей Харлашкин возглавит «Метрострой» с 19 декабря
Совет директоров «Метростроя» принял решение назначить временный единоличный исполнительный орган в лице Сергея Харлашкина с 19 декабря.
Общество
Путин подписал закон об отмене банковского роуминга
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в нашей стране будет отменен банковский роуминг.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Политика
Трехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря
Трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии пройдет 19 декабря, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович в Twitter.
Авто
Стартовало производство обновлённой Lada 4x4
"АвтоВАЗ" заявил, что в салоне удалось повысить шумоизоляцию, благодаря модернизированным опорам силового агрегата, а также дополнительным шумо-виброгасящим наклейкам на его защите.
Общество
Власти Мексики объявили о самом большом за 44 года повышении минимальной зарплаты
Минимальная зарплата в Мексике с января 2020 года увеличится на 20% и составит 123,2 песо (порядка $6,5) в день.
Авто
Новый Cadillac Escalade получит гигантский изогнутый OLED-дисплей
Утверждается, что гигантских размеров монитор будет выполнен по технологии сверхвысокой четкости: официально заявлено, что плотность пикселей на дисплее окажется вдвое больше, чем на бытовом 4К-телевизоре.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Происшествия
В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады
В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал "Наш".
Политика
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
Курс на интеграцию с Россией, взятый самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), не противоречит минским соглашениям и будет продолжен, считает глава ДНР Денис Пушилин.
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Наука
В костях и жире обнаружены рецепторы к окситоцину
Американские ученые выяснили, что гормон окситоцин можно использовать в борьбе с остеопорозом и ожирением.
Экономика
В Аткарске построят завод по производству майонеза
Новый проект предусматривает расширение существующего производства в Аткарске, Саратове и Балакове.
Культура
«Квартал 95» снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины
Политика
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
Космос
Пуск ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесли на резервную дату
Напомним, пуск ракеты "Союз" с коммерческими космическими аппаратами на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане был запланирован на 17 декабря 2019 года.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.