Происшествия

Новостной фронтНовостной фронтБуйная акция протеста под Радой: в полицию летят камни и дымовые шашки

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Под зданием Верховной Рады возобновились только закончившиеся столкновения с полицией.
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Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Общество

Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян

Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:37
Общество

В МГУ в три раза повысили студентам декабрьскую стипендию

"Ректор установил на декабрь 2019 года увеличенный размер стипендий в МГУ с целью поощрить успешно обучающихся студентов", - сообщили в пресс-службе МГУ.
ТАСС вчера в 14:35
Происшествия

Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

В частном доме в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад оружия, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ вчера в 17:43
Общество

Госдума приняла закон о компенсациях осужденным за условия

Закон предусматривает право подозреваемых, обвиняемых, содержащихся под стражей, а также осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в исправительном учреждении, на получение компенсации в денежной форме за счет казны РФ за нарушение условий содержания соответственно под стражей или в исправительном учреждении, предусмотренных законодательством РФ и международными договорами.
REGNUM 04:26
Авто

Porsche Macan GTS получает обновления

Компания Porsche представила обновленный Macan в прошлом году и теперь показала обновленную версию Macan GTS.
32CARS.ru 00:09
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru 05:56
Происшествия

К убийству главы центра «Э» Ингушетии могут быть причастны 40 человек

Следственный комитет России проверяет на причастность к покушению на главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева 30 человек, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 05:53
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Происшествия

Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона

Известия 07:58
Общество

Сергей Харлашкин возглавит «Метрострой» с 19 декабря

Совет директоров «Метростроя» принял решение назначить временный единоличный исполнительный орган в лице Сергея Харлашкина с 19 декабря.
Фонтанка.Ру 07:45
Общество

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в нашей стране будет отменен банковский роуминг.
Телеканал 360° вчера в 07:37
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 07:48
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Политика

Трехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря

Трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии пройдет 19 декабря, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович в Twitter.
Радио Sputnik 05:19
Авто

Стартовало производство обновлённой Lada 4x4

"АвтоВАЗ" заявил, что в салоне удалось повысить шумоизоляцию, благодаря модернизированным опорам силового агрегата, а также дополнительным шумо-виброгасящим наклейкам на его защите.
CarsWeek.ru вчера в 05:48
Общество

Власти Мексики объявили о самом большом за 44 года повышении минимальной зарплаты

Минимальная зарплата в Мексике с января 2020 года увеличится на 20% и составит 123,2 песо (порядка $6,5) в день.
ТАСС вчера в 23:51
Авто

Новый Cadillac Escalade получит гигантский изогнутый OLED-дисплей

Утверждается, что гигантских размеров монитор будет выполнен по технологии сверхвысокой четкости: официально заявлено, что плотность пикселей на дисплее окажется вдвое больше, чем на бытовом 4К-телевизоре.
АвтоВести 04:10
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
REGNUM вчера в 13:57
Происшествия

В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады

В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал "Наш".
РИА Новости 07:04
Политика

Донбасс взял курс на интеграцию с Россией

Курс на интеграцию с Россией, взятый самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), не противоречит минским соглашениям и будет продолжен, считает глава ДНР Денис Пушилин.
Lenta.ru 08:14
Интернет

Названы худшие пароли пользователей в 2019 году

Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Национальная служба новостей 15 декабря в 12:00
Хоккей

Похитивший детей Зайцев решил сменить гражданство

Рамблер 06:31
Наука

В костях и жире обнаружены рецепторы к окситоцину

Американские ученые выяснили, что гормон окситоцин можно использовать в борьбе с остеопорозом и ожирением.
МедиаПоток 07:46
Экономика

В Аткарске построят завод по производству майонеза

Новый проект предусматривает расширение существующего производства в Аткарске, Саратове и Балакове.
Саратов 24 08:20
Культура

«Квартал 95» снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины

РИА Новости 02:49
Политика

В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
RT на русском 07:42
Космос

Пуск ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесли на резервную дату

Напомним, пуск ракеты "Союз" с коммерческими космическими аппаратами на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане был запланирован на 17 декабря 2019 года.
Российская газета 04:05
Общество

Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США

Lenta.ru 08:41
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Клопс вчера в 04:02
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