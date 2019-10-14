Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБухгалтеров просят покинуть учреждения

Казначейство готовится к централизации их функций Минфин разработал проект постановления правительства о порядке передачи в казначейство бухгалтерских функций федеральных и региональных министерств.
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