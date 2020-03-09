Армия и оружие

Газета.RuГазета.Ru«Буки» в Сирии сбили 20 беспилотников Турции

Сирийские системы провтивовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 турецких беспилотников. Об этом в Twitter сообщил военный обозреватель Syrian MC. Так, согласно приведенным данным, зенитные комплексы "Бук-М2Э" поразили 20 беспилотников, выпустив 25 ракет.
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Российские «Буки» в Сирии сбили 20 турецких беспилотников

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