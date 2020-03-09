Сирийские системы провтивовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 турецких беспилотников. Об этом в Twitter сообщил военный обозреватель Syrian MC. Так, согласно приведенным данным, зенитные комплексы "Бук-М2Э" поразили 20 беспилотников, выпустив 25 ракет.

Энергетика Цены на нефть отыграли треть обвала Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник днем замедлили темпы падения, отыграв треть утреннего обвала в 30%.

Общество Обвиняемый по делу MH17 россиянин отрицает свою ответственность Один из обвиняемых по делу о крушении самолета Boeing MH17 россиян Олег Пулатов отрицает свою ответственность за произошедшее, заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе судебного заседания.

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Футбол Джикия: в играх «Спартака» система VAR будто не подключена к розетке Футболист московского "Спартака" Георгий Джикия сказал, что в матчах с участием его команды судьи вообще не используют систему видеопомощи арбитрам (VAR), как будто система не подключена к розетке.

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