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Букингемский дворец сообщил об обеспокоенности врачей здоровьем королевы Елизаветы II

Монарх находится под пристальным вниманием врачей, говорится
 в заявлении Букингемского дворца.
Readovka News
В свою очередь премьер-министр страны Лиз Трасс на фоне сообщений об ухудшении здоровья 96-летнего монарха заявила, что «мысли народа Великобритании с Елизаветой II».
Взгляд.ру
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс написала в своем Twitter, что вся страна обеспокоена новостями из Букингемского дворца.
Коммерсантъ
Позже Би-би-си сообщило, что принц Чарльз находится с королевой. "Мы только что получили сообщение, что принц Чарльз находится с королевой в Балморале", - сказали в эфире телеканала.
Москва-Баку.ru

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