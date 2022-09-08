РИА НовостиБукингемский дворец сообщил об обеспокоенности врачей здоровьем королевы Елизаветы IIМонарх находится под пристальным вниманием врачей, говорится в заявлении Букингемского дворца.Readovka NewsВ свою очередь премьер-министр страны Лиз Трасс на фоне сообщений об ухудшении здоровья 96-летнего монарха заявила, что «мысли народа Великобритании с Елизаветой II».Взгляд.руПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс написала в своем Twitter, что вся страна обеспокоена новостями из Букингемского дворца.КоммерсантъПозже Би-би-си сообщило, что принц Чарльз находится с королевой. "Мы только что получили сообщение, что принц Чарльз находится с королевой в Балморале", - сказали в эфире телеканала.Москва-Баку.ruЧитать далееСвернутьВесьмаВесьмаWoman.ruАргументы и ФактыНовый ДеньПрофильPravda.RuКомсомольская правдаREGNUMГазета.RuМИР 24АбзацРоссийская газетаRT на русскомУралинформбюроCT newsУтроNewsThe Moscow PostЦарьградТК ЗвездаСобака.ruПодробнее о событииЕлизавету II поместили под медицинское наблюдениеКоммерсантъ08:08Врачи Елизаветы II выразили обеспокоенность здоровьем королевыРБК07:53Елизавету II поместили под медицинское наблюдениеИнтерфакс07:58Врачи Елизаветы II обеспокоены ее здоровьемТАСС08:07Британскую королеву Елизавету поместили под наблюдение врачей, сын выехал к нейМосковский Комсомолец07:47Сайт королевской семьи Британии работает со сбоями из-за новостей о здоровье Елизаветы IIРИА Новости08:32Королеву Англии Елизавету II после встречи с Лиз Трасс поместили под присмотр медиков в замокЦарьград08:25Показать ещёОценить354Поделиться